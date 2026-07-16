Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает поражать футбольный мир. В драматичном полуфинальном матче ЧМ-2026 против Англии (2:1) Месси сделал две голевые передачи и вывел свою команду в гранд-финал, где она встретится со сборной Испании.

Благодаря этой игре 39-летняя легенда установила величайшие и неповторимые рекорды в истории чемпионатов мира.

Zamin.уз представляет анализ этого исторического события в футболе, а также показатели двух великих легенд — Месси и Роналду — на мундиалях.

Одно результативное действие в каждом матче!

В 7 матчах, проведенных на ЧМ-2026, Лионель Месси успел записать на свой счет 8 голов и 4 ассиста. Его общая статистика на мундиалях достигла просто невероятного уровня:

Общее количество матчей на чемпионатах мира: 33 игры

Забитые голы: 21 гол

Голевые передачи (ассисты): 12 передач

Общие очки по системе «гол+пас»: 33 очка

Исторический рекорд: Месси принял участие ровно в 33 матчах чемпионатов мира, записав на свой счет 33 очка по системе «гол+пас». Это означает, что в среднем он принимает непосредственное участие в одном голевом моменте за игру. Такой стабильности в истории мундиалей не достигал еще никто!

Месси и Роналду: какова разница на чемпионатах мира?

Соперничество двух величайших футболистов современности отчетливо проявляется и на чемпионатах мира. Обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду также принял участие в 5 матчах ЧМ-2026 в составе сборной Португалии, трижды поразив ворота соперников. Однако по общей статистике на мундиалях Месси значительно опережает своего соперника.

В таблице ниже представлены общие показатели двух легенд на чемпионатах мира:

Показатели Лионель Месси (Аргентина) Криштиану Роналду (Португалия) Матчи на чемпионатах мира 33 27 Количество забитых голов 21 11 Выполненные ассисты 12 2 Общие очки по системе «гол+пас» 33 очка 13 очков Средняя результативность (за игру) 1.00 0.48

Впереди — великий финал!

Теперь сборную Аргентины во главе с Лионельем Месси ждет решающий финальный матч ЧМ-2026. «Альбиселесте», выбившие англичан из турнира, в финале сразятся со сборной Испании.

Этот матч — отличная возможность для 39-летнего Месси еще больше обновить свои общие рекорды на чемпионате мира и поставить одну из самых ярких точек в своей карьере.