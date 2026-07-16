Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает поражать футбольный мир. В драматичном полуфинальном матче ЧМ-2026 против Англии (2:1) Месси сделал две голевые передачи и вывел свою команду в гранд-финал, где она встретится со сборной Испании.
Благодаря этой игре 39-летняя легенда установила величайшие и неповторимые рекорды в истории чемпионатов мира.
Zamin.уз представляет анализ этого исторического события в футболе, а также показатели двух великих легенд — Месси и Роналду — на мундиалях.
Одно результативное действие в каждом матче!
В 7 матчах, проведенных на ЧМ-2026, Лионель Месси успел записать на свой счет 8 голов и 4 ассиста. Его общая статистика на мундиалях достигла просто невероятного уровня:
Общее количество матчей на чемпионатах мира: 33 игры
Забитые голы: 21 гол
Голевые передачи (ассисты): 12 передач
Общие очки по системе «гол+пас»: 33 очка
Исторический рекорд: Месси принял участие ровно в 33 матчах чемпионатов мира, записав на свой счет 33 очка по системе «гол+пас». Это означает, что в среднем он принимает непосредственное участие в одном голевом моменте за игру. Такой стабильности в истории мундиалей не достигал еще никто!
Месси и Роналду: какова разница на чемпионатах мира?
Соперничество двух величайших футболистов современности отчетливо проявляется и на чемпионатах мира. Обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду также принял участие в 5 матчах ЧМ-2026 в составе сборной Португалии, трижды поразив ворота соперников. Однако по общей статистике на мундиалях Месси значительно опережает своего соперника.
В таблице ниже представлены общие показатели двух легенд на чемпионатах мира:
Показатели
Лионель Месси (Аргентина)
Криштиану Роналду (Португалия)
Матчи на чемпионатах мира
33
27
Количество забитых голов
21
11
Выполненные ассисты
12
2
Общие очки по системе «гол+пас»
33 очка
13 очков
Средняя результативность (за игру)
1.00
0.48
Впереди — великий финал!
Теперь сборную Аргентины во главе с Лионельем Месси ждет решающий финальный матч ЧМ-2026. «Альбиселесте», выбившие англичан из турнира, в финале сразятся со сборной Испании.
Этот матч — отличная возможность для 39-летнего Месси еще больше обновить свои общие рекорды на чемпионате мира и поставить одну из самых ярких точек в своей карьере.
…