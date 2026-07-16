Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!

·32·Спорт
Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает поражать футбольный мир. В драматичном полуфинальном матче ЧМ-2026 против Англии (2:1) Месси сделал две голевые передачи и вывел свою команду в гранд-финал, где она встретится со сборной Испании.

Благодаря этой игре 39-летняя легенда установила величайшие и неповторимые рекорды в истории чемпионатов мира.

Zamin.уз представляет анализ этого исторического события в футболе, а также показатели двух великих легенд — Месси и Роналду — на мундиалях.

Одно результативное действие в каждом матче!

В 7 матчах, проведенных на ЧМ-2026, Лионель Месси успел записать на свой счет 8 голов и 4 ассиста. Его общая статистика на мундиалях достигла просто невероятного уровня:

  • Общее количество матчей на чемпионатах мира: 33 игры

  • Забитые голы: 21 гол

  • Голевые передачи (ассисты): 12 передач

  • Общие очки по системе «гол+пас»: 33 очка

Исторический рекорд: Месси принял участие ровно в 33 матчах чемпионатов мира, записав на свой счет 33 очка по системе «гол+пас». Это означает, что в среднем он принимает непосредственное участие в одном голевом моменте за игру. Такой стабильности в истории мундиалей не достигал еще никто!

Месси и Роналду: какова разница на чемпионатах мира?

Соперничество двух величайших футболистов современности отчетливо проявляется и на чемпионатах мира. Обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду также принял участие в 5 матчах ЧМ-2026 в составе сборной Португалии, трижды поразив ворота соперников. Однако по общей статистике на мундиалях Месси значительно опережает своего соперника.

В таблице ниже представлены общие показатели двух легенд на чемпионатах мира:

Показатели

Лионель Месси (Аргентина)

Криштиану Роналду (Португалия)

Матчи на чемпионатах мира

33

27

Количество забитых голов

21

11

Выполненные ассисты

12

2

Общие очки по системе «гол+пас»

33 очка

13 очков

Средняя результативность (за игру)

1.00

0.48

Впереди — великий финал!

Теперь сборную Аргентины во главе с Лионельем Месси ждет решающий финальный матч ЧМ-2026. «Альбиселесте», выбившие англичан из турнира, в финале сразятся со сборной Испании.

Этот матч — отличная возможность для 39-летнего Месси еще больше обновить свои общие рекорды на чемпионате мира и поставить одну из самых ярких точек в своей карьере.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Словесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСловесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСегодня, 15:17Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Сегодня, 14:50Гордон признался, что осознал одну истину, сыграв против МессиГордон признался, что осознал одну истину, сыграв против МессиСегодня, 14:45Челси подвергся критике за ошибку в социальных сетяхЧелси подвергся критике за ошибку в социальных сетяхСегодня, 14:39Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...Сегодня, 14:34Конфликт между Джудом Беллингемом и Валентином Барко: новые кадры раскрыли правдуКонфликт между Джудом Беллингемом и Валентином Барко: новые кадры раскрыли правдуСегодня, 14:31
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе