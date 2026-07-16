SpaceX установила самую большую в мире ракету на стартовую площадку
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, завершила финальную подготовку к очередному полету Starship — самой мощной ракетной системы в истории освоения космоса. На космодроме Starbase в штате Техас корабль Шип 40 и ускоритель Бустер 20 были соединены и переведены в предстартовое состояние. Ожидается, что этот 13-й полет откроет новый этап в развитии космических технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
По данным НАСАСпакефлигхт, процесс сборки гигантской ракеты был осуществлен с помощью механических «рук» специальной башни, называемой Мечазилла. Эта технология предназначена не только для сборки ракеты, но и для ее поимки в воздухе в будущем, что демонстрирует лидерство SpaceX в области многоразовых систем.
Технические обновления и испытанияУскоритель Super Heavy Booster 20, подготовленный для этой миссии, 10 июля текущего года успешно прошел статические огневые испытания всех 33 двигателей Raptor. В свою очередь, корабль Шип 40 также завершил этап проверки 60-секундной работы 6 двигателей. Этот экземпляр является вторым образцом модификации В3 и отличается от предыдущих увеличенными топливными баками и усовершенствованными двигателями.
Согласно графику полетов, 90-минутное стартовое окно откроется 16 июля в 17:45 по местному времени. По времени Узбекистана это событие придется на утро 17 июля. В ходе этого полета специалисты планируют выполнить несколько сложных задач:
- Успешное разделение ступеней ракеты;
- Повторный запуск двигателей Шип 40 в открытом космосе;
- Вывод полезной нагрузки (спутников Starlink);
- Мягкая посадка корабля и ускорителя в заданном районе.
Для любителей космоса в Узбекистане это событие также имеет большое значение, поскольку успех проекта Starship напрямую повлияет на снижение стоимости спутниковой связи и расширение глобального интернет-покрытия в будущем. С помощью этого полета SpaceX продолжает создавать фундамент для миссий на Марс и Луну.
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