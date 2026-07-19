Месси обратился к товарищам по команде и болельщикам перед финалом

В преддверии финала ЧМ–2026 Лионель Месси направил трогательное послание футболистам сборной Аргентины и миллионам болельщиков. Капитан отметил, что в этот раз он ценит пройденный командой путь даже больше, чем сам трофей.

В словах Месси, наряду с уверенностью в победе, отчетливо чувствовалась гордость за эту команду, независимо от того, каким будет итоговый результат.

«Самое прекрасное — это не только трофеи»

В своем посте в социальных сетях Месси признал, что завоеванные за последние годы со сборной Аргентины титулы имеют огромное значение. Однако он подчеркнул, что самым ценным для него стал путь, который игроки прошли вместе.

Капитан аргентинцев назвал «уникальным» умение подниматься после тяжелых ситуаций, ежедневно трудиться ради одной цели и проживать каждый момент вместе с командой.

«Независимо от результата, эта команда уже вписала себя в историю, которую никто не сможет стереть», — подчеркнул Месси.

Благодарность товарищам и штабу

В своем обращении Месси не ограничился только игроками, выходящими на поле. Он выразил особую благодарность тренерскому штабу и всем людям, работающим вокруг сборной.

По мнению капитана, именно эта сплоченность превратила сборную Аргентины в большую семью. Несмотря на тяжелые поражения, давление и критику последних лет, команда вновь вышла в финал чемпионата мира.

Матч против Испании станет третьим финалом мундиаля в карьере Месси. В 2014 году он завоевал серебряную медаль, а в 2022 году стал чемпионом мира в составе Аргентины.

В финале встретятся звезды двух поколений

Одним из главных символических событий решающего матча станет первая встреча Месси и Ламина Ямаля в качестве соперников.

В 2007 году на фотосессии для благотворительного календаря, подготовленного совместно с ЮНИСЕФ, молодой Месси запечатлен купающим младенца Ямаля. Спустя почти 19 лет они выйдут на поле в финале чемпионата мира как лидеры сборных Аргентины и Испании.

Месси назвал это совпадение доказательством того, что «жизнь полна неожиданностей», и высоко оценил игру Ямаля. В то же время он выразил надежду, что в финале испанский вингер не покажет свой лучший футбол.

Когда начнется матч Испания — Аргентина?

Финал ЧМ–2026 пройдет на арене Нью-Йорк Нев Джерсей Стадиум в штате Нью-Джерси, США.

Испания — Аргентина

Дата: в ночь с 19 на 20 июля

Время начала: 00:00 по ташкентскому времени

Согласно данным ФИФА, матч начнется 19 июля в 15:00 по времени Нью-Йорка. Это соответствует 00:00 20 июля по ташкентскому времени.

Аргентина будет защищать свой титул действующего чемпиона мира. Испания же в статусе чемпиона Европы поборется за второй в своей истории трофей мундиаля.

Для Месси это не просто очередной финал. Его обращение ясно показало одно: судьба кубка еще не решена, но эта аргентинская команда уже успела написать свою историю.

Как вы думаете, завершит ли Месси свой очередной финал чемпионата мира победой?