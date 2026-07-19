Дю Плесси остановил Усмана: что произошло на UFC в Оклахоме?

В главном бою турнира UFC Фигхт Нигхт 281, прошедшего в Оклахома-Сити, Дрикус дю Плесси победил Камару Усмана. В пятираундовом противостоянии южноафриканский спортсмен удерживал преимущество и одержал победу единогласным решением судей.

Этот результат приблизил дю Плесси к борьбе за чемпионский пояс, однако вызвал вопросы относительно дальнейшей карьеры Усмана.

Судьи зафиксировали превосходство дю Плесси

Главный бой в среднем весе продлился все 25 минут. Один из судей отдал все пять раундов дю Плесси — 50:45. Остальные двое судей зафиксировали счет 49:46.

В начале поединка дю Плесси оказывал давление на соперника точными ударами, а также ударами коленями и ногами в голову. Несмотря на то, что в последних раундах Усман активизировался, изменить исход боя ему не удалось.

Дрикус дю Плесси — Камару Усман

Результат: дю Плесси победил единогласным решением судей — 50:45, 49:46, 49:46.

Дю Плесси вернулся после поражения

Это была 24-я победа в профессиональной карьере дю Плесси. Его рекорд теперь составляет 24 победы и 3 поражения. Южноафриканский боец впервые покинул октагон победителем после того, как в августе 2025 года уступил Хамзату Чимаеву.

После боя бывший чемпион заявил, что хочет получить еще один шанс побороться за пояс в среднем весе. Его уверенная победа в Оклахоме может еще больше обострить чемпионскую гонку в дивизионе.

Четвертое поражение Усмана в последних пяти боях

Камару Усман потерпел пятое поражение в карьере. Общий результат бывшего чемпиона в полусреднем весе теперь составляет 21 победу и 5 поражений.

Это стало четвертым поражением Усмана в последних пяти боях. За этот период он одержал победу только над Хоакином Бакли, уступив дважды Леону Эдвардсу, а также Хамзату Чимаеву и теперь дю Плесси.

Тем не менее, 39-летний Усман заявил, что не намерен завершать карьеру, и отметил, что свой следующий бой может провести как в полусреднем, так и в среднем весе.

Кто еще одержал победу в основном карде?

Во втором по значимости бою вечера Кристиан Лерой Данкан единогласным решением судей победил опытного Джареда Каннонье. Судьи выставили оценки 30:27, 30:27 и 29:28.

Чейз Хупер победил Митча Рамиреса удушающим приемом в первом раунде. Фатима Кляйн была сильнее Табаты Риччи во всех трех раундах, а Томми Макмиллен нокаутировал Альберто Монтеса в третьем раунде.

Дю Плесси в Оклахоме не только вернулся на победный путь, но и показал, что является серьезным претендентом на чемпионский пояс. Теперь главный вопрос — даст ли ему UFC сразу чемпионский бой или ему придется пройти еще одного соперника?