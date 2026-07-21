Испания празднует победу на Чемпионате мира: Ламин Ямаль и Ферран Торрес в центре внимания

·119·Спорт
Испания празднует победу на Чемпионате мира: Ламин Ямаль и Ферран Торрес в центре внимания

Сборная Испании торжественно отпраздновала победу на улицах Мадрида после того, как в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. Во время парада на открытом автобусе футболисты проехали по столице в окружении тысяч болельщиков, подарив им незабываемые моменты. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одним из главных героев торжества стал юная звезда «Барселоны» Ламин Ямаль. 17-летний талант взял в руки микрофон и исполнил хиты популярного певца Бад Буннй, что было встречено овациями фанатов. Ямаль вместе со своим близким другом Нико Уильямсом танцевал во время парада, поддерживая отличное настроение в команде.

Ферран Торрес и его уникальный стиль

Автор победного гола Ферран Торрес привлек всеобщее внимание своим стилем одежды. Нападающий появился в красной кепке в стиле бывшего президента США Дональда Трампа. На кепке была надпись «Маке Спаин Греат Агаин» («Сделаем Испанию великой снова»), что было расценено как своеобразный намек на президента США, который днем ранее вручал футболистам медали.

Праздничные мероприятия продолжились на знаменитой мадридской площади Сибелес, где царила еще более эмоциональная атмосфера. Капитан команды Родри обратился к болельщикам и рассказал о единстве, которое стоит за этим успехом. В своей речи он особо отметил героя финала Феррана Торреса.

«Мы стали чемпионами мира! Теперь у нас две золотые звезды. Сегодня я хочу вспомнить человека, которого несправедливо критиковали, но который вошел в историю испанского футбола — Феррана. Эти парни просто невероятны», — сказал Родри в своем выступлении. К слову, свой первый титул чемпиона мира сборная Испании завоевала в 2010 году.

Главный тренер Луис де ла Фуэнте также поблагодарил болельщиков, назвав 26 футболистов своей команды лучшими в мире. Он подчеркнул, что командная сплоченность вновь вывела Испанию на вершину мирового футбола. По сообщению издания Goal.com, эта победа рассматривается как начало новой золотой эры для Испании.

ИспанияЧемпионат мираЛамин ЯмальФерран ТорресФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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