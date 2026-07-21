Сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес: Лионель Месси пропустил церемонию

Несмотря на поражение от Испании в финале чемпионата мира, сборная Аргентины была торжественно встречена тысячами болельщиков в Буэнос-Айресе. Однако капитан команды Лионель Месси не принял участия в этом мероприятии в столице. Как сообщает издание Иксбт.ком, легендарный нападающий улетел напрямую в Майами, откуда отправился в свой родной город Росарио для короткого отпуска. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В понедельник в международный аэропорт Эсейса прибыли 16 из 26 футболистов во главе с главным тренером Лионельем Скалони. Несмотря на поражение, игроков встретили красной дорожкой и звуками военного оркестра. После этого делегация «Альбиселесте» на автобусе с открытым верхом направилась на тренировочную базу Ассоциации футбола Аргентины имени Лионелья Андреса Месси. По пути болельщики провожали своих героев аплодисментами.

Реакция президента и настроение команды

Президент Аргентины Хавьер Милей, говоря о настроении команды, отметил, что футболисты не были настроены на празднование после поражения в финале. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что эта команда добилась исторических результатов и заслуживает достойного приема. «Они решили не праздновать из-за разочарования от того, что не смогли победить, но кто-то должен был сделать достойное дело для этой замечательной команды», — сказал президент.

Отвечая на вопрос о решении Лионелья Месси не участвовать в церемонии, Милей призвал болельщиков уважать выбор капитана. По его словам, футболисты — тоже люди, и они имеют право принимать решения, исходя из своих чувств. Президент отметил, что команда, вышедшая в четыре финала за последние три чемпионата мира (включая региональные турниры), является гордостью страны.

Критика и ответ футболистов

Игровой стиль сборной Аргентины в финальном матче вызвал много критики. Напомним, что по ходу игры пять футболистов получили предупреждения, а Энцо Фернандес был удален с поля. Полузащитник команды Родриго Де Пауль ответил на критику в социальных сетях, заявив, что самая большая боль заключается в том, что не удалось привезти кубок в страну.

В своем обращении Родриго Де Пауль отметил, что связь между болельщиками и командой важнее любого трофея. В настоящее время многие члены команды отдыхают перед возвращением в расположение своих клубов. Ожидается, что Лионель Месси после перерыва в Росарио вернется в США и продолжит выступления за «Интер Майами».