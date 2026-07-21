Сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес: Лионель Месси пропустил церемонию

·151·Спорт
Сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес: Лионель Месси пропустил церемонию

Несмотря на поражение от Испании в финале чемпионата мира, сборная Аргентины была торжественно встречена тысячами болельщиков в Буэнос-Айресе. Однако капитан команды Лионель Месси не принял участия в этом мероприятии в столице. Как сообщает издание Иксбт.ком, легендарный нападающий улетел напрямую в Майами, откуда отправился в свой родной город Росарио для короткого отпуска. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В понедельник в международный аэропорт Эсейса прибыли 16 из 26 футболистов во главе с главным тренером Лионельем Скалони. Несмотря на поражение, игроков встретили красной дорожкой и звуками военного оркестра. После этого делегация «Альбиселесте» на автобусе с открытым верхом направилась на тренировочную базу Ассоциации футбола Аргентины имени Лионелья Андреса Месси. По пути болельщики провожали своих героев аплодисментами.

Реакция президента и настроение команды

Президент Аргентины Хавьер Милей, говоря о настроении команды, отметил, что футболисты не были настроены на празднование после поражения в финале. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что эта команда добилась исторических результатов и заслуживает достойного приема. «Они решили не праздновать из-за разочарования от того, что не смогли победить, но кто-то должен был сделать достойное дело для этой замечательной команды», — сказал президент.

Отвечая на вопрос о решении Лионелья Месси не участвовать в церемонии, Милей призвал болельщиков уважать выбор капитана. По его словам, футболисты — тоже люди, и они имеют право принимать решения, исходя из своих чувств. Президент отметил, что команда, вышедшая в четыре финала за последние три чемпионата мира (включая региональные турниры), является гордостью страны.

Критика и ответ футболистов

Игровой стиль сборной Аргентины в финальном матче вызвал много критики. Напомним, что по ходу игры пять футболистов получили предупреждения, а Энцо Фернандес был удален с поля. Полузащитник команды Родриго Де Пауль ответил на критику в социальных сетях, заявив, что самая большая боль заключается в том, что не удалось привезти кубок в страну.

В своем обращении Родриго Де Пауль отметил, что связь между болельщиками и командой важнее любого трофея. В настоящее время многие члены команды отдыхают перед возвращением в расположение своих клубов. Ожидается, что Лионель Месси после перерыва в Росарио вернется в США и продолжит выступления за «Интер Майами».

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониФутболЧемпионат мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»