10 зеленых бутылок на обочине стали загадочной историей

Необычная инсталляция, появившаяся на стене вдоль трассы А39 Труро–Фалмут в английском графстве Корнуолл, вызвала большой интерес у местных жителей и пользователей социальных сетей. Личность автора этой творческой идеи до сих пор остается неизвестной.

Речь идет о зеленых бутылках, расставленных на стене. Их количество постепенно уменьшается, как в известной детской песенке "Тен Грин Боттлес". Позже к экспозиции добавились кружки, декоративные фигурки уток и другие предметы, что сделало стену еще более любопытной.

Местная жительница Рейчел Огл создала в Facebook группу под названием "Джуст Анотер Муг Он Те Валл", посвященную этой необычной инициативе. По ее словам, за короткое время к группе присоединились тысячи людей, которые внимательно следят за изменениями на стене.

Как отмечает Огл, однажды все бутылки исчезли, но вскоре появились снова, а затем их количество опять начало сокращаться. Она полагает, что если поначалу это дело рук одного человека, то теперь к нему присоединились и другие.

«Каждый раз, когда на стене появляется новый предмет, люди очень радуются. Это место действительно стало для многих темой для оживленных обсуждений», — говорит Рейчел Огл.

Совет Корнуолла заявил, что осведомлен о ситуации и не будет принимать никаких мер в отношении предметов на стене, пока они не представляют угрозы общественной безопасности. На сегодняшний день эта загадочная придорожная инсталляция стала своеобразной местной достопримечательностью.