Смелость матери открыла путь к успеху Нико Уильямса

·85·Спорт
Смелость матери открыла путь к успеху Нико Уильямса

За успехом Нико Уильямса, ставшего сегодня чемпионом мира в составе сборной Испании, стоит трогательная жизненная история, о которой знают немногие.

В 1993 году его родители — Мария и Феликс Уильямс — отправились из Ганы в Испанию в поисках лучшей жизни. Им пришлось преодолеть более 3 тысяч километров, из которых почти тысяча пролегала через один из самых суровых регионов мира — пустыню Сахара. Самое поразительное, что Мария в то время была беременна и вместе с семьей пересекла знойную пустыню босиком.

Спустя 33 года Нико Уильямс, появившийся на свет в результате того тяжелого путешествия, стал чемпионом мира в составе сборной Испании. После финального матча он вручил завоеванную золотую медаль своей матери и произнес слова, которые растрогали всех.

«Я быстро бегаю, но моя мама еще быстрее меня. Она бежала от смерти и, будучи беременной, пересекла пустыню Сахара. Она заслуживает эту медаль больше, чем я», — сказал Нико Уильямс.

Эти слова футболиста широко разошлись в социальных сетях и не оставили равнодушными тысячи болельщиков. Многие называют эту историю ярким примером материнской самоотверженности и безграничных жертв, принесенных ради своего ребенка.

Нико УильямсГанаИспанияСахара
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