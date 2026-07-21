Блуекоре Энергй привлекла 10 миллионов долларов на строительство плавучих атомных реакторов

Энергетический стартап Блуекоре Энергй анонсировал инновационный проект, направленный на обеспечение чистой энергией морских портов и прибрежной инфраструктуры. Компания привлекла 10 миллионов долларов инвестиций для создания малых модульных реакторов (SMR), размещаемых на плавучих баржах. Эти средства будут направлены на тестирование технологии и запуск первых прототипов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания была основана всего семь месяцев назад бывшим сотрудником Uber Фреигхт Кофи Асанте. Уникальность проекта Блуекоре Энергй заключается в том, что ядерные реакторы размещаются не на суше, а на специальных плавучих платформах. Такой подход позволяет доставлять энергию непосредственно к потребителям, например, в крупные порты или промышленные зоны, по морю. По сообщению издания TechCrunch, проект получил поддержку со стороны Слаусон & Ко, Харлем Капитал и фонда Хартбеат Вентурес известного актера Кевина Харта.

Технологическое решение и меры безопасности

Как объясняет Асанте, система основана на классической водо-водяной ядерной технологии, используемой уже более 70 лет. Реактор нагревает воду, а образовавшийся пар передается на генератор, который вращает турбину и вырабатывает электроэнергию. Система работает в замкнутом цикле и не производит вредных выбросов в окружающую среду. Важно отметить, что такие реакторы требуют дозаправки топливом лишь раз в несколько лет.

Что касается безопасности, инженеры Блуекоре Энергй разработали многоуровневую систему защиты. Урановое топливо помещается в толстостенный стальной корпус давления, который снаружи окружен бетонной оболочкой и дополнительным слоем стали. В настоящее время компания приобрела портовый терминал и испытательные установки, а также находится в процессе согласования стандартов безопасности с регулирующими органами.

Решение для AI и центров обработки данных

Сегодня развитие технологий искусственного интеллекта (AI) во всем мире привело к резкому росту спроса на электроэнергию. Крупные центры обработки данных (дата-кентерс) потребляют огромное количество энергии и воды для охлаждения. Глава Блуекоре Энергй подчеркивает, что плавучие реакторы помогут решить эту проблему. По его словам, несколько барж будут способны обеспечить электроэнергией в среднем 15 тысяч домохозяйств или один крупный порт.

Для таких стран, как Узбекистан, где энергетическая стабильность имеет важное значение, подобные малые модульные реакторы в будущем могут представлять интерес. Отношение к ядерной энергетике в мире меняется, и растет признание её как источника «зеленой энергии». Стартапы, подобные Блуекоре Энергй, стремятся сделать эту технологию более мобильной и безопасной. Если проект будет успешно реализован, ожидается, что проблема энергетического кризиса для прибрежных городов и промышленных объектов будет решена.