Блуекоре Энергй привлекла 10 миллионов долларов на строительство плавучих атомных реакторов

·51·Технологии
Блуекоре Энергй привлекла 10 миллионов долларов на строительство плавучих атомных реакторов

Энергетический стартап Блуекоре Энергй анонсировал инновационный проект, направленный на обеспечение чистой энергией морских портов и прибрежной инфраструктуры. Компания привлекла 10 миллионов долларов инвестиций для создания малых модульных реакторов (SMR), размещаемых на плавучих баржах. Эти средства будут направлены на тестирование технологии и запуск первых прототипов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания была основана всего семь месяцев назад бывшим сотрудником Uber Фреигхт Кофи Асанте. Уникальность проекта Блуекоре Энергй заключается в том, что ядерные реакторы размещаются не на суше, а на специальных плавучих платформах. Такой подход позволяет доставлять энергию непосредственно к потребителям, например, в крупные порты или промышленные зоны, по морю. По сообщению издания TechCrunch, проект получил поддержку со стороны Слаусон & Ко, Харлем Капитал и фонда Хартбеат Вентурес известного актера Кевина Харта.

Технологическое решение и меры безопасности

Как объясняет Асанте, система основана на классической водо-водяной ядерной технологии, используемой уже более 70 лет. Реактор нагревает воду, а образовавшийся пар передается на генератор, который вращает турбину и вырабатывает электроэнергию. Система работает в замкнутом цикле и не производит вредных выбросов в окружающую среду. Важно отметить, что такие реакторы требуют дозаправки топливом лишь раз в несколько лет.

Что касается безопасности, инженеры Блуекоре Энергй разработали многоуровневую систему защиты. Урановое топливо помещается в толстостенный стальной корпус давления, который снаружи окружен бетонной оболочкой и дополнительным слоем стали. В настоящее время компания приобрела портовый терминал и испытательные установки, а также находится в процессе согласования стандартов безопасности с регулирующими органами.

Решение для AI и центров обработки данных

Сегодня развитие технологий искусственного интеллекта (AI) во всем мире привело к резкому росту спроса на электроэнергию. Крупные центры обработки данных (дата-кентерс) потребляют огромное количество энергии и воды для охлаждения. Глава Блуекоре Энергй подчеркивает, что плавучие реакторы помогут решить эту проблему. По его словам, несколько барж будут способны обеспечить электроэнергией в среднем 15 тысяч домохозяйств или один крупный порт.

Для таких стран, как Узбекистан, где энергетическая стабильность имеет важное значение, подобные малые модульные реакторы в будущем могут представлять интерес. Отношение к ядерной энергетике в мире меняется, и растет признание её как источника «зеленой энергии». Стартапы, подобные Блуекоре Энергй, стремятся сделать эту технологию более мобильной и безопасной. Если проект будет успешно реализован, ожидается, что проблема энергетического кризиса для прибрежных городов и промышленных объектов будет решена.

Bluecore EnergyЭнергетикаЯдерные РеакторыСтартапТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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