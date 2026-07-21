«Металлург» вернул Саидова в руководство: цель — Суперлига

·58·Спорт
«Металлург» вернул Саидова в руководство: цель — Суперлига

В бекабадском клубе «Металлург» сменилось руководство. Улугбек Мирзаев, занимавший до сегодняшнего дня должность генерального директора, уступил место хорошо знакомому клубу Шавкату Саидову.

Сообщается, что новое назначение связано с планами команды по возвращению в Суперлигу. Руководство «Металлурга» вновь доверилось опыту специалиста, который уже возглавлял клуб ранее.

Саидов вернулся в «Металлург»

Шавкат Саидов на протяжении долгих лет работал генеральным директором «Металлурга». Он хорошо знаком с системой клуба, внутренними возможностями команды и атмосферой бекабадского футбола.

После расформирования команды в конце 2024 года Саидов был освобожден от занимаемой должности. В дальнейшем он работал в руководстве футбольной академии «Бунёдкор».

Теперь опытный функционер вернулся в бекабадский клуб и приступил к исполнению обязанностей генерального директора.

Улугбек Мирзаев покинул пост

Саидов был назначен на место Улугбека Мирзаева, который до этого момента работал генеральным директором «Металлурга».

Вероятно, этим решением руководство клуба стремится укрепить опыт и стабильность в системе управления. Особенно в команде, ведущей борьбу за возвращение в Суперлигу, управленческие решения и организационная работа имеют большое значение.

Дополнительная информация об условиях назначения и конкретных задачах, поставленных перед Саидовым, не разглашается.

Основная цель — возвращение в Суперлигу

В текущем сезоне «Металлург» выступает в Про-лиге. Команда ставит перед собой цель занять одно из призовых мест по итогам чемпионата и вернуться в элиту узбекского футбола.

Возвращение Шавката Саидова в клуб рассматривается как часть этого стратегического плана. В ходе своей предыдущей деятельности он участвовал в организационных и спортивных процессах «Металлурга».

Теперь перед ним стоит задача повысить потенциал команды, укрепить внутреннюю систему и создать необходимые условия для борьбы за путевку в Суперлигу.

«Металлурги» на четвертом месте

После девяти туров «Металлург» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Про-лиги, имея в активе 18 очков.

Команда не отстала от группы лидеров и имеет возможность продолжить борьбу за высокие места в оставшейся части сезона.

Как возвращение Шавката Саидова повлияет на результаты, станет известно в ближайших турах. Главная задача для бекабадцев остается неизменной — вывести «Металлург» обратно в Суперлигу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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