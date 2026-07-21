Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне известный эксперт Гари Невилл подверг жесткой критике игру сборной Аргентины, уступившей Испании в финале чемпионата мира. По его мнению, подопечные Лионелья Скалони показали абсолютно беззубый футбол в решающем матче. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщению Goal.com, говоря об игре сборной Аргентины, Невилл, хотя и назвал мужеством тот факт, что команда дошла до финала и перевела встречу в дополнительное время, оценил общий уровень игры как крайне низкий. Эксперт подчеркнул, что «Альбиселесте» на протяжении всей игры испытывали трудности с созданием угроз у ворот соперника и нанесли свой первый удар лишь в дополнительное время.

Выступая в подкасте «Те Оверлап», Невилл выразил свои мысли в очень резкой и откровенной форме. По его словам, Аргентина показала в финале очень плохую игру и оставалась в матче только благодаря удаче и силе воли. Сборная Испании же добилась заслуженной победы благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте.

Фактор Лионелья Месси и зависимость команды

Гари Невилл заявил, что успехи сборной Аргентины во многом зависят от Лионелья Месси, и это обстоятельство скрывает общие недостатки команды. По его мнению, без Лионелья Месси эта команда не смогла бы дойти даже до решающих стадий турнира.

«У них отличная «химия» и сильная конкурентоспособность, которые ведут их вперед. Также у них есть великий игрок в атаке, способный решить любой эпизод. Если бы не он, команде было бы очень сложно добиться таких высоких результатов», — добавил бывший футболист.

Это выступление Невилла вызвало широкие дискуссии в социальных сетях и среди футбольной общественности. Хотя многие согласны с мнением эксперта, болельщики Аргентины защищают путь команды до финала и проявленный характер. Тем не менее, статистические показатели подтверждают явное преимущество Испании в финале.

Противостояние между Аргентиной и Испанией всегда было интересным и для узбекских футбольных болельщиков. Критика Невилла еще раз показала, насколько опасно в современном футболе полагаться на одну звезду. Специалисты все чаще повторяют, что Аргентине пора серьезнее задуматься о будущем после эпохи Лионелья Месси.