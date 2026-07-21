Geely представляет внедорожник Galaxy Баттлешип 700 мощностью 1129 л.с.

Китайский автомобильный гигант Geely объявил дату официальной премьеры своего нового флагманского внедорожника — Galaxy Баттлешип 700. По данным компании, эта технологическая новинка будет представлена широкой публике 24 июля. Производитель описывает новую модель как «внедорожник с искусственным интеллектом для любых дорог». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Galaxy Баттлешип 700 своими техническими характеристиками нацелен на то, чтобы превзойти самых сильных конкурентов на рынке, включая легендарные Land Cruiser 300 и Tank 500. Согласно сообщению Иксбт.ком, общая мощность автомобиля составляет 830 кВ или примерно 1129 лошадиных сил. Такая колоссальная мощность обеспечивается тремя электродвигателями и гибридной системой.

Технические возможности и инновационные системы

Новый внедорожник выделяется не только мощностью, но и интеллектуальными системами управления. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается блокировкой дифференциала и системой ГВМК для управления полным приводом. Эта система помогает водителю в различных дорожных условиях, координируя работу электронных ассистентов. К особенностям Galaxy Баттлешип 700 относятся:

успешное прохождение «лосиного теста» (объезд препятствия) на скорости 80 км/ч;

возможность «крабового хода» (движение по диагонали) и разворот на месте, как у танка;

безопасное продолжение движения даже при проколе шины;

преодоление водных преград (бродов) глубиной до 800 мм.

Габариты автомобиля также впечатляют: длина составляет 5085 мм, ширина — 1999 мм, а высота достигает 1925 мм. Несмотря на то, что по размерам он крупнее Land Cruiser 300, салон рассчитан на комфортное размещение пяти человек, что создает просторную и свободную атмосферу для пассажиров.

Интерьер и спутниковая связь

Инженеры Geely, вопреки современным тенденциям, сохранили в салоне множество физических кнопок, что облегчает управление в экстремальных условиях. Также в интерьере присутствуют селектор режимов движения, панорамная крыша и динамики, встроенные в подголовники передних сидений. Одно из важнейших новшеств — поддержка спутниковой связи, что позволяет оставаться на связи даже в отдаленных районах, где отсутствует мобильное покрытие.

Учитывая укрепление позиций бренда Geely на автомобильном рынке, появление этого флагмана, несомненно, вызовет большой интерес в сегменте премиальных внедорожников. Ожидается, что официальные продажи модели Galaxy Баттлешип 700 начнутся к концу 2026 года. Хотя цены пока не разглашаются, его технические возможности указывают на высокий ценовой сегмент.