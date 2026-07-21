Geely представляет внедорожник Galaxy Баттлешип 700 мощностью 1129 л.с.

·38·Авто
Geely представляет внедорожник Galaxy Баттлешип 700 мощностью 1129 л.с.

Китайский автомобильный гигант Geely объявил дату официальной премьеры своего нового флагманского внедорожника — Galaxy Баттлешип 700. По данным компании, эта технологическая новинка будет представлена широкой публике 24 июля. Производитель описывает новую модель как «внедорожник с искусственным интеллектом для любых дорог». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Galaxy Баттлешип 700 своими техническими характеристиками нацелен на то, чтобы превзойти самых сильных конкурентов на рынке, включая легендарные Land Cruiser 300 и Tank 500. Согласно сообщению Иксбт.ком, общая мощность автомобиля составляет 830 кВ или примерно 1129 лошадиных сил. Такая колоссальная мощность обеспечивается тремя электродвигателями и гибридной системой.

Технические возможности и инновационные системы

Новый внедорожник выделяется не только мощностью, но и интеллектуальными системами управления. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается блокировкой дифференциала и системой ГВМК для управления полным приводом. Эта система помогает водителю в различных дорожных условиях, координируя работу электронных ассистентов. К особенностям Galaxy Баттлешип 700 относятся:

  • успешное прохождение «лосиного теста» (объезд препятствия) на скорости 80 км/ч;
  • возможность «крабового хода» (движение по диагонали) и разворот на месте, как у танка;
  • безопасное продолжение движения даже при проколе шины;
  • преодоление водных преград (бродов) глубиной до 800 мм.
Габариты автомобиля также впечатляют: длина составляет 5085 мм, ширина — 1999 мм, а высота достигает 1925 мм. Несмотря на то, что по размерам он крупнее Land Cruiser 300, салон рассчитан на комфортное размещение пяти человек, что создает просторную и свободную атмосферу для пассажиров.

Интерьер и спутниковая связь

Инженеры Geely, вопреки современным тенденциям, сохранили в салоне множество физических кнопок, что облегчает управление в экстремальных условиях. Также в интерьере присутствуют селектор режимов движения, панорамная крыша и динамики, встроенные в подголовники передних сидений. Одно из важнейших новшеств — поддержка спутниковой связи, что позволяет оставаться на связи даже в отдаленных районах, где отсутствует мобильное покрытие.

Учитывая укрепление позиций бренда Geely на автомобильном рынке, появление этого флагмана, несомненно, вызовет большой интерес в сегменте премиальных внедорожников. Ожидается, что официальные продажи модели Galaxy Баттлешип 700 начнутся к концу 2026 года. Хотя цены пока не разглашаются, его технические возможности указывают на высокий ценовой сегмент.

GeelyGalaxy Battleship 700ВнедорожникАвтоновостиГибрид
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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