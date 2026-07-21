Неожиданный кризис в карьере Рияда Мареза: Аль-Ахли расторг контракт, Италия ответила отказом

·78·Спорт
Неожиданный кризис в карьере Рияда Мареза: Аль-Ахли расторг контракт, Италия ответила отказом

Звезда сборной Алжира и мирового футбола Рияд Марез переживает неожиданные и тяжелые времена. Вингер, который когда-то блистал в составе Манчестер Сити на европейских и английских полях, внезапно стал свободным агентом, и его будущее остается под большим вопросом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, саудовский клуб Аль-Ахли досрочно расторг действующий контракт с алжирским футболистом. Самое интересное, что соглашение Мареза с клубом должно было действовать до июня 2027 года. По данным издания Винвин, руководство клуба приняло такое резкое решение, пока футболист находился в расположении национальной сборной.

Вокруг этого события не обошлось без противоречивых моментов. Ранее сообщалось, что руководство Аль-Ахли достигло договоренности о продлении контракта с Марезом еще на один сезон. Однако стало известно, что контракт был расторгнут в одностороннем порядке накануне возвращения футболиста с международного турнира в США. Эта ситуация вызвала резкую критику в алжирской прессе.

Неожиданный отказ от итальянского клуба

Процесс поиска новой команды для 35-летнего Рияда Мареза проходит непросто. В последние дни в СМИ начали распространяться слухи о переходе футболиста в клуб Комо, выступающий в итальянской Серии А. Однако эти слухи не подтвердились.

Спортивный директор клуба Комо Карло Альберто Луди официально опроверг эти сообщения. Он подчеркнул, что итальянская команда не проявляет никакого интереса к алжирскому вингеру. «Нет, мы не намерены подписывать контракт с алжирским футболистом в текущее летнее трансферное окно», — коротко и ясно ответил представитель клуба.

Рияд Марез перешел в саудовский клуб из Манчестер Сити летом 2023 года за 35 миллионов евро. Его трансфер в то время оценивался как значимое событие для азиатского футбола. Но спустя год футболист не только остался без клуба, но и его карьера на высоком уровне оказалась под угрозой.

Пока неизвестно, где окажется Марез. Статус свободного агента позволяет ему вести переговоры с любым клубом, однако его возраст и недавняя спортивная форма могут затруднить интерес со стороны ведущих европейских команд. Наиболее вероятным сценарием считается продолжение карьеры футболиста в другом арабском клубе или в чемпионате МЛС.

Рияд МарезАль-АхлиТрансферыФутболАлжир
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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