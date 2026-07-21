Зидан возглавит сборную Франции: ожидается официальное объявление

·62·Спорт
Зидан возглавит сборную Франции: ожидается официальное объявление

В сборной Франции ожидается начало новой эры. Сообщается, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан согласовал условия долгосрочного контракта с национальной командой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 54-летний специалист уже подписал соглашение. Однако Федерация футбола Франции пока официально не подтвердила назначение.

Сообщается, что все условия согласованы

Согласно источнику, переговоры между Зиданом и Федерацией футбола Франции завершились успешно. Стороны достигли договоренности по всем ключевым условиям сотрудничества.

Утверждается, что сделка рассчитана на длительный срок. Это может означать, что федерация намерена доверить Зидану не просто подготовку к ближайшему турниру, а задачу по выводу национальной сборной на новый уровень.

При этом, пока не будет опубликовано официальное заявление, не стоит спешить воспринимать назначение как свершившийся факт.

Мечта Зидана сбывается

Зинедин Зидан и раньше не скрывал своего желания возглавить сборную Франции. В бытность игроком он был одним из главных лидеров «трехцветных».

Зидан считается одним из легендарных футболистов, выигравших со сборной Франции чемпионаты мира и Европы. Теперь он может вернуться в главную команду страны уже в качестве тренера.

Это назначение также имеет большое символическое значение для французского футбола: бывший капитан и один из самых известных игроков сборной теперь будет руководить новым поколением.

Исторические результаты в «Реале»

Наибольшие успехи в тренерской карьере Зидана связаны с мадридским «Реалом».

Под его руководством «королевский клуб»:

  • дважды становился чемпионом Испании;

  • трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Особенно три победы подряд в Лиге чемпионов сделали Зидана одним из самых успешных тренеров в современном футболе.

Специалист известен своей способностью работать с большими звездами, поддерживать баланс в раздевалке и принимать верные решения в решающих матчах.

Длительная эпоха Дешама завершается

До сегодняшнего дня сборную Франции возглавлял Дидье Дешам. Он провел в национальной команде долгий и успешный период.

Под руководством Дешама Франция выиграла чемпионат мира 2018 года. На мундиале 2022 года команда дошла до финала, где уступила Аргентине в серии пенальти.

На крупном турнире этого года французы заняли четвертое место. Сообщается, что теперь федерация решила развивать команду с новым тренером и новыми идеями.

Какие задачи стоят перед Зиданом?

Состав Франции остается одним из самых сильных и талантливых в мире. Главной задачей Зидана станет превращение этого потенциала в стабильные результаты.

От него ожидают объединения звезд вокруг одной цели, интеграции новых игроков в команду и превращения Франции в главного претендента на крупные трофеи.

Сейчас самый важный этап — официальное заявление Федерации футбола Франции. Если информация подтвердится, Зинедин Зидан впервые в своей карьере приступит к работе в качестве главного тренера национальной сборной.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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