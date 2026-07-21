Родриго Де Пауль жестко ответил на критику в адрес сборной Аргентины

·85·Спорт
Родриго Де Пауль жестко ответил на критику в адрес сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал критику и различные теории заговора, возникшие вокруг команды после поражения в финале чемпионата мира. Футболист подчеркнул, что негативные высказывания со стороны болельщиков соперников и экспертов лишь укрепили единство внутри коллектива. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В решающем матче на стадионе «Метлайф» сборная Аргентины уступила Испании со счетом 1:0, упустив шанс стать двукратными чемпионами мира подряд. После игры в центре обсуждений оказались не только результат, но и поведение подопечных Лионелья Скалони на поле, а также дисциплинарные вопросы.

Обращаясь к болельщикам через свою страницу в Instagram, Родриго Де Пауль заявил, что многие с нетерпением ждали падения Аргентины. По его словам, необоснованные слухи, распространявшиеся вокруг команды во время турнира, были лишь способом соперников заглушить собственную боль.

Их раздражает наша улыбка

«Сегодня я вижу, как много людей ждали нашего поражения. Весь чемпионат мира они распространяли беспочвенные теории заговора. Они делали это лишь потому, что не могли смириться с той радостью, которую испытываем мы, аргентинцы. Потому что наша улыбка их раздражает, наш путь им не дает покоя», — пишет Де Пауль.

Полузащитник не скрывал, что глубоко опечален тем, что не удалось защитить чемпионский титул. По его мнению, самая большая боль — это невозможность еще раз подарить аргентинскому народу радость победы. Тем не менее он подчеркнул, что духовная связь болельщиков с командой важнее любого кубка.

Согласно изданию Goal.com, Де Пауль отметил, что эта критика не сломила команду, а, наоборот, сплотила атмосферу в раздевалке. Футболист добавил, что любовь к родине и преданность национальной футболке помогают преодолеть любые трудности.

Напомним, что в последние годы сборная Аргентины под руководством Лионелья Скалони добилась огромных успехов. Однако поражение от Испании положило конец их мечтам об обновлении 64-летнего рекорда — защите чемпионского титула. Несмотря на это, такие лидеры, как Родриго Де Пауль, с уверенностью смотрят в будущее команды.

АргентинаРодриго Де ПаульЧемпионат мираЛионель СкалониФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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