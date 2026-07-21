Президент Интера официально прокомментировал слухи о переходе Бастони в Аль-Хиляль

·49·Спорт
Президент Интера официально прокомментировал слухи о переходе Бастони в Аль-Хиляль

Президент итальянского клуба Интер Джузеппе Маротта положил конец слухам о возможном трансфере защитника команды Алессандро Бастони в саудовский клуб Аль-Хиляль. В последние дни в спортивных СМИ активно распространялись сообщения о том, что клуб из Эр-Рияда хочет заполучить талантливого итальянского защитника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По имеющимся данным, руководство Аль-Хиляля планирует кардинальное обновление состава после неудачного выступления в сезоне 2025-2026. В прошлом сезоне команда ограничилась лишь завоеванием Кубка Короля. По этой причине руководство клуба намерено усилить линию обороны в следующем сезоне.

Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио ранее сообщал, что главный тренер Аль-Хиляля Симоне Индзаги (в случае своего перехода в саудовский клуб) просил руководство приобрести именно Алессандро Бастони. Однако президент Интера Джузеппе Маротта в интервью изданию 365Скорес опроверг эту информацию.

Интер не намерен отпускать своего защитника

Маротта подчеркнул, что на данный момент никаких официальных предложений по Бастони от саудовского клуба не поступало. «Все сообщения в СМИ — не более чем слухи. Наша позиция по Бастони всем ясна», — добавил президент Интера.

Миланский клуб рассматривает Алессандро Бастони как одну из ключевых фигур команды и в сезоне 2026-2027. Руководство Интера открыто заявило, что не намерено продавать защитника и планирует продолжать сотрудничество с ним.

Барселона и другие крупные трансферы

В то же время на трансферном рынке развиваются интересные события вокруг испанской Барселоны. Сообщается, что каталонцы работают над трансфером сразу двух звездных игроков — Жоау Канселу и Дарвина Нуньеса, чтобы усилить состав.

У Аль-Хиляля есть альтернативные планы по усилению центра защиты. Если трансфер Бастони не состоится, клуб будет вынужден рассмотреть другие кандидатуры. По данным 365Скорес, клуб из Эр-Рияда уже сформировал список из нескольких высококлассных защитников.

Подводя итог, можно сказать, что клубы Саудовской Аравии продолжают проявлять интерес к ведущим европейским игрокам, однако такие гранды, как Интер, не намерены легко расставаться со своими лидерами. Ожидается, что предстоящее трансферное окно пройдет на фоне этих противостояний очень напряженно.

ИнтерАль-ХиляльАлессандро БастониТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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