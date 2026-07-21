Лионель Скалони ответил на слухи о своем будущем в сборной Аргентины и Лионелье Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал различные слухи, возникшие вокруг команды после поражения в финале чемпионата мира, а также сообщения о возможном завершении карьеры главными звездами. После поражения со счетом 0:1 в решающем матче против Испании участились разговоры о кризисе внутри коллектива. Об этом сообщает Goal.com {{ТЭКсТ_1}} {{ТЭКсТ_2}}
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