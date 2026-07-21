Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль иронично высмеял аргентинского полузащитника Леандро Паредеса после победы в финале чемпионата мира 2026 года. Во время чемпионского парада на улицах Мадрида 19-летний вингер появился с провокационным плакатом, намекающим на агрессивные действия соперника на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Празднование победы Испании достигло своего пика в Мадриде, где собралось около двух миллионов болельщиков. Однако самым обсуждаемым моментом в социальных сетях стала реакция Ламина Ямаля на плакат с особой надписью, переданный ему фанатами. На плакате была отсылка к известному боксерскому событию: «Велада дел ано ВИИ: Паредес против Гави».

Корни этой шутки уходят в беспорядки на последних минутах финала в Нью-Джерси. После победы Испании со счетом 1:0 несколько игроков сборной Аргентины не смогли сдержать эмоций. Леандро Паредес оказался в центре этих столкновений: камеры зафиксировали, как он схватил Эрика Гарсию за горло, а позже толкнул Гави.

Драка на поле и её последствия

Паредес покинул поле, получив красную карточку за свои грубые действия, но после матча выступил в защиту поведения своей команды. В социальных сетях он написал, что глубоко огорчен поражением, но гордится тем, что выложился на поле до конца. По его словам, аргентинские футболисты вели себя достойно в той ситуации.

Ламин Ямаль же поддерживал праздничное настроение на протяжении всего парада. Он не только посмеялся над Паредесом, но и вместе со своим товарищем по команде и близким другом Нико Уильямсом взял микрофон и танцевал под песни Бад Буннй. Эта веселая атмосфера резко контрастировала с напряженной ситуацией после финального матча.

Другие члены сборной Аргентины, в частности Энцо Фернандес, также пытались оправдать агрессивный подход после поражения. Он подчеркнул, что есть вещи важнее результата и команда достойно защищала честь своей родины. Однако, по данным международных СМИ, включая иксбт.ком, поведение аргентинских футболистов вызывает множество критических отзывов.

Для Испании эта победа стала не только титулом чемпионов мира, но и подтверждением гегемонии нового поколения в футбольном мире. Молодые звезды, такие как Ламин Ямаль и Гави, продемонстрировали, что превосходят соперников не только на поле, но и под психологическим давлением. Эта шутка на улицах Мадрида свидетельствует о том, что соперничество между двумя сборными продлится еще долго.