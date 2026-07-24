Криштиану Роналду футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши кутилмоқда
Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиану Роналду профессионал фаолиятини якунлагач, ўзини бутунлай бошқа соҳада — кино саноатида синаб кўриши мумкин. Беш карра “Олтин тўп” соҳиби айни дамда Саудия Арабистонининг Ал-Насср жамоасида тўп сураётган бўлса-да, унинг келажакдаги режалари Голливуд билан боғланаётгани кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Роналдонинг собиқ жамоадоши Микаел Силвестре португалиялик юлдузнинг актёрлик маҳоратига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, агар собиқ футболчи Винние Жонес кинода муваффақият қозона олган бўлса, Криштиану Роналду каби харизматик шахс учун бу соҳа эшиклари доимо очиқ бўлади. Силвестре Роналдонинг ҳар қандай ишга профессионал ёндашишини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Кино оламидаги илк қадамларАслида Криштиану Роналду кино саноатига бегона эмас. У аллақачон ўзининг шахсий медиа студиясини ишга туширган ва турли реклама роликларида актёрлик қобилиятини намойиш этиб келмоқда. Бир неча йил аввал Дубайдаги тақдирлаш маросимларидан бирида футболчи фаолиятини тугатгандан сўнг актёрлик қилиш нияти борлигини шахсан ўзи ҳам тан олган эди.
Мутахассисларнинг фикрича, Роналдонинг АҚШга, хусусан MLS лигасига кўчиб ўтиши эҳтимоли унинг Голливудга яқинлашишига хизмат қилади. Калифорния штатидаги клублардан бирига ўтиш нафақат Лионель Месси билан рақобатни қайта тиклайди, балки “Тинселтовн” деб аталадиган кино олами марказига кириб бориш учун қулай имконият яратади.
Келажакдаги улкан мақсадларҲозирча 39 ёшли ҳужумчи бутун эътиборини яшил майдонлардаги рекордларга қаратган. Унинг асосий мақсадларидан бири — расмий ўйинларда урилган голлар сонини 1000 тага етказишдир. Шунингдек, у ўғли Криштиану Жуниор билан бир жамоада профессионал даражада тўп суришни орзу қилади. Бу эса Роналдонинг камида яна бир неча йил юқори даражада ўйнашини англатади.
Португалия терма жамоаси сафида 223 та ўйин ўтказиб, 146 та гол урган ҳужумчи Евро-2028 ва ҳатто 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этишни ҳам истисно қилмаяпти. Бироқ, бутун дунё мухлислари бир кун келиб афсонавий “CR7” брендини катта экранларда, блокбастер фильмларда кўришга тайёрланишлари керак.
Силвестренинг сўзларига кўра, Роналдо нимага қўл урмасин, у муваффақиятли бизнесга айланади. Унинг глобал миқёсдаги машҳурлиги ва ташқи кўриниши Голливуд продюсерлари учун айни муддао бўлиб, у иштирок этган ҳар қандай фильм кассабоп бўлиши шубҳасиздир.
…