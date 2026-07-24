Криштиану Роналду футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши кутилмоқда

·193·Спорт
Криштиану Роналду футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши кутилмоқда

Футбол оламининг тирик афсонаси Криштиану Роналду профессионал фаолиятини якунлагач, ўзини бутунлай бошқа соҳада — кино саноатида синаб кўриши мумкин. Беш карра “Олтин тўп” соҳиби айни дамда Саудия Арабистонининг Ал-Насср жамоасида тўп сураётган бўлса-да, унинг келажакдаги режалари Голливуд билан боғланаётгани кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Роналдонинг собиқ жамоадоши Микаел Силвестре португалиялик юлдузнинг актёрлик маҳоратига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, агар собиқ футболчи Винние Жонес кинода муваффақият қозона олган бўлса, Криштиану Роналду каби харизматик шахс учун бу соҳа эшиклари доимо очиқ бўлади. Силвестре Роналдонинг ҳар қандай ишга профессионал ёндашишини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Кино оламидаги илк қадамлар

Аслида Криштиану Роналду кино саноатига бегона эмас. У аллақачон ўзининг шахсий медиа студиясини ишга туширган ва турли реклама роликларида актёрлик қобилиятини намойиш этиб келмоқда. Бир неча йил аввал Дубайдаги тақдирлаш маросимларидан бирида футболчи фаолиятини тугатгандан сўнг актёрлик қилиш нияти борлигини шахсан ўзи ҳам тан олган эди.

Мутахассисларнинг фикрича, Роналдонинг АҚШга, хусусан MLS лигасига кўчиб ўтиши эҳтимоли унинг Голливудга яқинлашишига хизмат қилади. Калифорния штатидаги клублардан бирига ўтиш нафақат Лионель Месси билан рақобатни қайта тиклайди, балки “Тинселтовн” деб аталадиган кино олами марказига кириб бориш учун қулай имконият яратади.

Келажакдаги улкан мақсадлар

Ҳозирча 39 ёшли ҳужумчи бутун эътиборини яшил майдонлардаги рекордларга қаратган. Унинг асосий мақсадларидан бири — расмий ўйинларда урилган голлар сонини 1000 тага етказишдир. Шунингдек, у ўғли Криштиану Жуниор билан бир жамоада профессионал даражада тўп суришни орзу қилади. Бу эса Роналдонинг камида яна бир неча йил юқори даражада ўйнашини англатади.

Португалия терма жамоаси сафида 223 та ўйин ўтказиб, 146 та гол урган ҳужумчи Евро-2028 ва ҳатто 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этишни ҳам истисно қилмаяпти. Бироқ, бутун дунё мухлислари бир кун келиб афсонавий “CR7” брендини катта экранларда, блокбастер фильмларда кўришга тайёрланишлари керак.

Силвестренинг сўзларига кўра, Роналдо нимага қўл урмасин, у муваффақиятли бизнесга айланади. Унинг глобал миқёсдаги машҳурлиги ва ташқи кўриниши Голливуд продюсерлари учун айни муддао бўлиб, у иштирок этган ҳар қандай фильм кассабоп бўлиши шубҳасиздир.

Криштиану РоналдуФутболГолливудАл-НассрТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди