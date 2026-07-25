Реал Мадрид работает над трансферами Родри и Диоманде, а Арсенал сделал неожиданный ход

В европейском футболе летнее трансферное окно вошло в жаркую фазу. Испанский клуб Реал Мадрид начал переговоры сразу по двум крупным трансферам с целью усиления состава. Мадридцы намерены укрепить не только линию обороны, но и полузащиту лучшими игроками мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание The Athletic, Реал Мадрид установил предварительные контакты по подписанию контракта с полузащитником Манчестер Сити и капитаном сборной Испании Родри. Родри в настоящее время считается одним из сильнейших футболистов мира на своей позиции, и его переезд в Мадрид может стать одним из самых громких событий на трансферном рынке.

Однако главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска на пресс-конференции поделился несколько тревожной информацией о состоянии игрока. По его словам, Родри перенес операцию на спине, и сроки его возвращения на поле пока остаются неизвестными. Несмотря на это, руководство Реал Мадрида не отказалось от намерения заполучить испанскую звезду.

Новости обороны и атаки

Еще одной целью мадридцев, по информации издания Bild, является звезда сборной Кот-д'Ивуара и клуба Лейпциг Усман Диоманде. Реал Мадрид уже начал переговоры с представителями игрока и немецким клубом. Стоит отметить, что борьба за этого талантливого вингера идет очень серьезная.

Хотя Ливерпуль предложил за Диоманде более 100 миллионов евро, он получил отказ. Кроме того, в борьбу за игрока включились Пари Сен-Жермен и Арсенал. Яркая игра Диоманде на чемпионате мира резко подняла его стоимость и интерес к нему.

В то же время клуб Арсенал нацелился на форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса с целью усиления линии атаки. Лондонцы пытаются снизить стоимость сделки, предлагая включить в обмен одного из своих футболистов.

В итальянской Серии А также наблюдается интересное развитие событий. Ромелу Лукаку дал понять, что не согласен на второстепенную роль в составе Наполи. Агент футболиста Федерико Пасторелло в интервью изданию Sky подчеркнул, что его клиент является одним из лучших нападающих мира и не хочет оставаться в тени таких молодых игроков, как Расмус Хёйлунд.