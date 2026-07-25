Илон Маск объяснил, почему SpaceX использует сталь в корпусе Starship

Известный своими амбициями по покорению космоса основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, почему при создании корабля Starship было решено отказаться от углеродного волокна в пользу нержавеющей стали. Это решение стало не только экономически выгодным, но и важным инженерным шагом, обеспечивающим прочность корабля в экстремальных условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам Маска, современные углеродные композитные материалы по-прежнему остаются очень дорогими. В настоящее время их стоимость составляет около 130 долларов за килограмм, а объемы производства ограничены. Согласно данным иксбт.ком, работа с такими материалами создает большие трудности при массовом производстве космического корабля.

Факторы инжиниринга и долговечности

Еще одним недостатком углеродного волокна является сложность работы с криогенными компонентами топлива, в частности с жидким кислородом. Также выяснилось, что этот материал не способен выдерживать сверхвысокие температуры при повторном входе корабля в атмосферу, что создает риск разрушения конструкции.

Нержавеющая сталь, напротив, сохраняет свою прочность даже при сверхнизких температурах. Она значительно дешевле в производстве, проще в обработке и лучше переносит тепловые нагрузки при возвращении в атмосферу. Именно эти свойства позволили SpaceX ускорить создание прототипов Starship и раньше перейти к этапу испытаний.

Илон Маск высоко оценил теплозащитный слой последней версии Starship, отметив, что в настоящее время корабль "выглядит великолепно". Напомним, что во время испытательного полета Флигхт 13 корабль Starship успешно совершил посадку в Индийском океане и впервые полностью сохранил целостность при возвращении.

Между тем инженер SpaceX Майкл Николлс поделился новостями и о других проектах компании. По его словам, успешно завершился важный этап проверки всех 20 спутников серии Starlink В3. Это свидетельствует о том, что проекты в сфере Starlink и AI также активно развиваются.