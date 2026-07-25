Роскосмос не отказывается от Байконура: Ожидается запуск девяти ракет Протон-М

·62·Технологии
Роскосмос не отказывается от Байконура: Ожидается запуск девяти ракет Протон-М

Российская государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» не намерена прекращать использование космодрома Байконур, расположенного на территории Казахстана. Напротив, было заявлено, что стратегическое сотрудничество между двумя странами выйдет на новый этап, а реализация крупных проектов с этой площадки продолжится. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как подчеркнул заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью программе «Вести», в настоящее время Россия использует три основных космодрома. Это национальный Восточный, военный Плесецк и арендованный Байконур. По информации агентства ТАСС, корпорация планирует задействовать все три объекта на равных условиях и не намерена отказываться ни от одного из них.

Новые горизонты сотрудничества и проект Протон-М

Связи между Россией и Казахстаном в космической сфере не только сохраняются, но и продолжают развиваться. Согласно достигнутым между сторонами договоренностям, в ближайшее время с Байконура планируется запуск девяти тяжелых ракет-носителей Протон-М. Это свидетельствует о том, что значение данного космодрома в международной логистике и научных исследованиях по-прежнему высоково.

Также в интервью было уделено особое внимание совместному проекту «Байтерек». В рамках данного проекта с Байконура предусмотрен запуск ракеты-носителя нового поколения Союз-5. Этот проект служит объединению технологического потенциала двух государств и оптимизации стоимости космических запусков.

Для Центральноазиатского региона Байконур является не только технологическим объектом, но и крупным экономическим и политическим символом. Данный комплекс, расположенный на территории Казахстана, работает на основе взаимовыгодных арендных договоров с Россией. Заявление Роскосмоса оценивается как важный шаг, направленный на сохранение стабильности и долгосрочного научного сотрудничества в регионе.

По мнению экспертов, запуск ракет Протон-М играет важную роль в выводе коммерческих спутников на орбиту и обеспечении Международной космической станции. Инфраструктура Байконура остается наиболее приспособленной площадкой для приема и безопасного запуска таких тяжелых ракет.

РоскосмосБайконурКосмосРоссияКазахстан
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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