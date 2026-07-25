Женщина, осуществившая мечту о студенчестве в 63 года, удивила всех

63-летняя жительница Кашкадарьинской области исполнила свою многолетнюю мечту и успешно окончила высшее учебное заведение. Гульсум Хуррамова, проживающая в Нишанском районе, окончила Каршинский государственный университет и получила диплом бакалавра.

Как выяснилось, она была принята на учебу в 2020 году, в возрасте 58 лет, по направлению «Социальная работа» при историческом факультете университета. В течение пяти лет она училась наравне с молодыми студентами и успешно завершила обучение.

По словам Гульсум Хуррамовой, получение высшего образования было одной из ее главных детских мечты. Воспользовавшись возможностью, созданной для сотрудников махаллинской системы, не имеющих высшего образования, она решила подать документы.

В настоящее время она работает социальным работником в махалле имени Абдуллы Кадыри Нишанского района. Долгое время она трудилась в махаллинской системе, а также работала председателем в различных махаллях.

Одним из самых ярких воспоминаний Гульсум Хуррамовой является то, что она была студенткой одновременно со своим внуком.

«Самое радостное то, что я стала студенткой университета не с ребенком, а одновременно с внуком», — говорит она.

Коллеги отмечают, что она также активно вела работу по поддержке женщин в махалле. По ее инициативе были организованы кружки профессионального обучения для нуждающихся женщин, а целый ряд женщин был обеспечен постоянной работой.

Жизненный путь Гульсум Хуррамовой, получившей диплом бакалавра в 63 года, в очередной раз доказал, что возраст никогда не является препятствием для получения знаний и работы над собой. Ее история служит мощной мотивацией и примером для многих людей.