Женщина, осуществившая мечту о студенчестве в 63 года, удивила всех

·66·Общество
Женщина, осуществившая мечту о студенчестве в 63 года, удивила всех

63-летняя жительница Кашкадарьинской области исполнила свою многолетнюю мечту и успешно окончила высшее учебное заведение. Гульсум Хуррамова, проживающая в Нишанском районе, окончила Каршинский государственный университет и получила диплом бакалавра.

Как выяснилось, она была принята на учебу в 2020 году, в возрасте 58 лет, по направлению «Социальная работа» при историческом факультете университета. В течение пяти лет она училась наравне с молодыми студентами и успешно завершила обучение.

По словам Гульсум Хуррамовой, получение высшего образования было одной из ее главных детских мечты. Воспользовавшись возможностью, созданной для сотрудников махаллинской системы, не имеющих высшего образования, она решила подать документы.

В настоящее время она работает социальным работником в махалле имени Абдуллы Кадыри Нишанского района. Долгое время она трудилась в махаллинской системе, а также работала председателем в различных махаллях.

Одним из самых ярких воспоминаний Гульсум Хуррамовой является то, что она была студенткой одновременно со своим внуком.

«Самое радостное то, что я стала студенткой университета не с ребенком, а одновременно с внуком», — говорит она.

Коллеги отмечают, что она также активно вела работу по поддержке женщин в махалле. По ее инициативе были организованы кружки профессионального обучения для нуждающихся женщин, а целый ряд женщин был обеспечен постоянной работой.

Жизненный путь Гульсум Хуррамовой, получившей диплом бакалавра в 63 года, в очередной раз доказал, что возраст никогда не является препятствием для получения знаний и работы над собой. Ее история служит мощной мотивацией и примером для многих людей.

Гулсум ХуррамоваКаршинский государственный университетКашкадарьяНишанАбдулла Кадыри
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте на остановке обнаружили мертвым 32-летнего мужчиныВ Ташкенте на остановке обнаружили мертвым 32-летнего мужчиныСегодня, 22:15В Байсуне запускается решающий план по ликвидации аварииВ Байсуне запускается решающий план по ликвидации аварииСегодня, 18:31Отец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуреОтец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуреСегодня, 16:28В Джизаке описан автомобиль KIA К8 стоимостью 308 миллионов сумовВ Джизаке описан автомобиль KIA К8 стоимостью 308 миллионов сумовСегодня, 15:53В Ташкенте пьяная женщина легла под колеса автобусаВ Ташкенте пьяная женщина легла под колеса автобусаСегодня, 15:3011,8 кг яда в флаконах из-под шампуня: пресечена крупная контрабанда11,8 кг яда в флаконах из-под шампуня: пресечена крупная контрабандаСегодня, 14:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике