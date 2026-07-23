Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юриш
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров Абу-Дабидаги муҳим баҳс олдидан режалари ва чемпионлик орзуси ҳақида гапирди. У 25 июль куни UFC Fight Night 282 турнирининг иккинчи асосий жангида австралиялик Стив Эрцег билан тўқнаш келади.
Темиров co-main event мақоми катта масъулият эканини тан олди. У UFC билдирган ишончни чиройли жанг ва ғалаба билан оқлашни мақсад қилган.
«Мақсад — чемпионлик»
Рамазон Темировга кўра, Эрцег устидан ғалаба қозониш уни рейтингда рақибининг ўрнига яқинлаштириши мумкин.
«Худо хоҳласа, бу жангда ютсак, унинг ўрнига кўтариламан, деб ўйлайман. Ундан кейин ҳам UFC кимни берса, жанг қилавераман. Мақсад — чемпионлик», — деди Темиров.
Ўзбекистонлик спортчи алоҳида рақиб танламаслигини ва ташкилот таклиф этган ҳар қандай жангга тайёр эканини таъкидлади.
UFC ишончини оқламоқчи
Темиров UFC турнирининг иккинчи асосий жангида иштирок этишини фаолиятидаги муҳим имконият сифатида баҳолади.
«Co-main event’да жанг қилаётганим менга жуда катта масъулият юклайди. Ишонч билдиришгани учун UFC’га катта раҳмат айтаман. Худо хоҳласа, бу ишончни чиройли тарзда оқлайман», — деди у.
Жангчи Эрцег билан биргаликда Ўзбекистон ва бутун UFC мухлисларига томошабоп баҳс тақдим этишга умид қилаётганини айтди.
Эрцег ҳақида қандай фикрда?
Темиров бўлажак рақибини камситмаслигини ва ҳар бир спортчига ҳурмат билан ёндашишини қайд этди.
«Стив яхши жангчи. Маҳорати бор. Мен ўзимни рақибларимдан устун кўрмайман, лекин жанг вақтида ўзимда бор барчасини кўрсатаман», — деди у.
Аввалроқ Эрцег ҳам Темировнинг кучли зарбалари, тезлиги ва тажовузкор ҳаракатларини алоҳида таъкидлаганди. Австралиялик жангчи баҳсни сўнгги раундларга олиб боришни режалаштираётганини маълум қилган.
Нокаут учун эмас, тўлиқ жангга тайёрланган
Темиров ва унинг жамоаси муайян раундда ғалаба қозонишга эмас, уч раундлик тўлиқ баҳсга тайёргарлик кўрган.
«Биз уч раундлик жангга тайёргарлик кўрдик. Уч ойлик йиғинимиз ҳам тўлиқ жанг учун мослашган эди. “Нокаут қиламан, эрта тугатаман”, деган нарса йўқ. Бундай вазиятлар жангда ўзи пайдо бўлади», — деди жангчи.
Бу ёндашув Темиров жангнинг илк сониялариданоқ барча кучини сарфлаб қўймасдан, ҳар қандай сценарийга тайёрланаётганини кўрсатади.
Асу билан жанг қилиш эҳтимолига муносабат билдирди
Темиров ўзи билан бир вазн тоифасида иштирок этадиган Асу билан эҳтимолий жанг ҳақида ҳам фикр билдирди.
Унинг айтишича, улар дўст ва ўзаро тўқнашишни истамайди. Бироқ UFC шундай қарор қабул қилса, октагонга чиқишга мажбур бўлишади.
«Иккимиз ҳам бир-биримиз билан жанг қилишни истамасдик. У билан дўстмиз. Лекин UFC белгиласа, жанг қилишга мажбурмиз. Ундан кучлироғини беришса, муаммосиз жанг қиламан», — деди Темиров.
Жошуа Ван билан тўқнашувни истайди
Рамазон Темиров учун қизиқ бўлган рақиблардан бири Жошуа Ван эканини ҳам яширмади.
«У ҳам тик турган ҳолда жанг қилади, орқага қайтмайди. Мен ҳам шундай. Жуда чиройли жанг бўлади», — деди ўзбекистонлик спортчи.
Икки жангчининг очиқ ва тажовузкор услуби бундай эҳтимолий тўқнашувни мухлислар учун қизиқарли қилиши мумкин.
Темиров Ўзбекистонда жанг қилишни хоҳлайди
Жангчи келажакда UFC турнири Ўзбекистонда ўтказилиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларни хурсандчилик билан қабул қилганини айтди. Бироқ ҳозирча тадбир санаси ва бошқа тафсилотлар унга маълум эмас.
«Шу жангни чиройли ўтказиб олсам, кейингисида рақиб ким бўлишидан қатъи назар, Ўзбекистонда жанг қилишни хоҳлардим», — деди Темиров.
Рамазон Темиров ва Стив Эрцег ўртасидаги муҳим баҳс 25 июль куни Абу-Дабида бўлиб ўтади. Ўзбекистонлик жангчи учун бу ғалаба рейтингда юқорилаш ва чемпионлик йўлида янги босқичга чиқиш имконини бериши мумкин.
…