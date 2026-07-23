Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юриш

·0·Спорт
Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юриш

Ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров Абу-Дабидаги муҳим баҳс олдидан режалари ва чемпионлик орзуси ҳақида гапирди. У 25 июль куни UFC Fight Night 282 турнирининг иккинчи асосий жангида австралиялик Стив Эрцег билан тўқнаш келади.

Темиров co-main event мақоми катта масъулият эканини тан олди. У UFC билдирган ишончни чиройли жанг ва ғалаба билан оқлашни мақсад қилган.

«Мақсад — чемпионлик»

Рамазон Темировга кўра, Эрцег устидан ғалаба қозониш уни рейтингда рақибининг ўрнига яқинлаштириши мумкин.

«Худо хоҳласа, бу жангда ютсак, унинг ўрнига кўтариламан, деб ўйлайман. Ундан кейин ҳам UFC кимни берса, жанг қилавераман. Мақсад — чемпионлик», — деди Темиров.

Ўзбекистонлик спортчи алоҳида рақиб танламаслигини ва ташкилот таклиф этган ҳар қандай жангга тайёр эканини таъкидлади.

UFC ишончини оқламоқчи

Темиров UFC турнирининг иккинчи асосий жангида иштирок этишини фаолиятидаги муҳим имконият сифатида баҳолади.

«Co-main event’да жанг қилаётганим менга жуда катта масъулият юклайди. Ишонч билдиришгани учун UFC’га катта раҳмат айтаман. Худо хоҳласа, бу ишончни чиройли тарзда оқлайман», — деди у.

Жангчи Эрцег билан биргаликда Ўзбекистон ва бутун UFC мухлисларига томошабоп баҳс тақдим этишга умид қилаётганини айтди.

Эрцег ҳақида қандай фикрда?

Темиров бўлажак рақибини камситмаслигини ва ҳар бир спортчига ҳурмат билан ёндашишини қайд этди.

«Стив яхши жангчи. Маҳорати бор. Мен ўзимни рақибларимдан устун кўрмайман, лекин жанг вақтида ўзимда бор барчасини кўрсатаман», — деди у.

Аввалроқ Эрцег ҳам Темировнинг кучли зарбалари, тезлиги ва тажовузкор ҳаракатларини алоҳида таъкидлаганди. Австралиялик жангчи баҳсни сўнгги раундларга олиб боришни режалаштираётганини маълум қилган.

Нокаут учун эмас, тўлиқ жангга тайёрланган

Темиров ва унинг жамоаси муайян раундда ғалаба қозонишга эмас, уч раундлик тўлиқ баҳсга тайёргарлик кўрган.

«Биз уч раундлик жангга тайёргарлик кўрдик. Уч ойлик йиғинимиз ҳам тўлиқ жанг учун мослашган эди. “Нокаут қиламан, эрта тугатаман”, деган нарса йўқ. Бундай вазиятлар жангда ўзи пайдо бўлади», — деди жангчи.

Бу ёндашув Темиров жангнинг илк сониялариданоқ барча кучини сарфлаб қўймасдан, ҳар қандай сценарийга тайёрланаётганини кўрсатади.

Асу билан жанг қилиш эҳтимолига муносабат билдирди

Темиров ўзи билан бир вазн тоифасида иштирок этадиган Асу билан эҳтимолий жанг ҳақида ҳам фикр билдирди.

Унинг айтишича, улар дўст ва ўзаро тўқнашишни истамайди. Бироқ UFC шундай қарор қабул қилса, октагонга чиқишга мажбур бўлишади.

«Иккимиз ҳам бир-биримиз билан жанг қилишни истамасдик. У билан дўстмиз. Лекин UFC белгиласа, жанг қилишга мажбурмиз. Ундан кучлироғини беришса, муаммосиз жанг қиламан», — деди Темиров.

Жошуа Ван билан тўқнашувни истайди

Рамазон Темиров учун қизиқ бўлган рақиблардан бири Жошуа Ван эканини ҳам яширмади.

«У ҳам тик турган ҳолда жанг қилади, орқага қайтмайди. Мен ҳам шундай. Жуда чиройли жанг бўлади», — деди ўзбекистонлик спортчи.

Икки жангчининг очиқ ва тажовузкор услуби бундай эҳтимолий тўқнашувни мухлислар учун қизиқарли қилиши мумкин.

Темиров Ўзбекистонда жанг қилишни хоҳлайди

Жангчи келажакда UFC турнири Ўзбекистонда ўтказилиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларни хурсандчилик билан қабул қилганини айтди. Бироқ ҳозирча тадбир санаси ва бошқа тафсилотлар унга маълум эмас.

«Шу жангни чиройли ўтказиб олсам, кейингисида рақиб ким бўлишидан қатъи назар, Ўзбекистонда жанг қилишни хоҳлардим», — деди Темиров.

Рамазон Темиров ва Стив Эрцег ўртасидаги муҳим баҳс 25 июль куни Абу-Дабида бўлиб ўтади. Ўзбекистонлик жангчи учун бу ғалаба рейтингда юқорилаш ва чемпионлик йўлида янги босқичга чиқиш имконини бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишЭрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишБугун, 00:43Интер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошладиИнтер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошладиБугун, 00:40Ереванда ҳал қилувчи баҳслар: икки ўзбек боксчиси рингга чиқадиЕреванда ҳал қилувчи баҳслар: икки ўзбек боксчиси рингга чиқадиБугун, 00:40Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаЎзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаБугун, 00:36ЖЧ-2026 финалидан сўнг AFA президенти Нью-Йоркда ҳибсга олиндиЖЧ-2026 финалидан сўнг AFA президенти Нью-Йоркда ҳибсга олиндиБугун, 00:33Фулхэм ва Реал Мадрид Гонсало Гарсия трансфери бўйича музокараларни бошладиФулхэм ва Реал Мадрид Гонсало Гарсия трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"