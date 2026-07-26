Шавкат Мирзиёев ответил на поздравления: сказал важные слова народу

·70·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев ответил на поздравления: сказал важные слова народу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ответил на многочисленные искренние поздравления по случаю своего дня рождения. В благодарственном письме глава государства подчеркнул, что воспринимает поздравления не столько как личное внимание, сколько в более широком смысле, и обратился с особым посланием к народу.

Кому выразил благодарность Президент?

Шавкат Мирзиёев выразил глубокую признательность главам государств и правительств, зарубежным политическим и общественным деятелям, представителям деловых кругов и руководителям международных организаций, поздравившим его с днем рождения.

Также была выражена искренняя благодарность всем соотечественникам — махаллям и трудовым коллективам, ветеранам, молодежи, женщинам, предпринимателям и представителям самых разных профессий.

«Еще раз от всего сердца выражаю свою безграничную любовь и уважение нашему великодушному и благородному народу».

Был отмечен особый смысл поздравлений

Президент сообщил, что воспринимает поступившие поздравления и добрые пожелания прежде всего как проявление высокого уважения к многонациональному народу и государству Узбекистан.

По словам Шавката Мирзиёева, внимание зарубежных лидеров и международных партнеров также свидетельствует о признании растущего авторитета и влияния Нового Узбекистана на мировой арене.

Главная опора — на силу народа

Самая важная часть благодарственного письма была посвящена будущему страны и осуществляемым реформам.

Глава государства особо отметил интеллект и самоотверженный труд народа, который поддерживает преобразования на пути построения свободного, благополучного и процветающего общества.

«Умом и созидательным трудом нашего многонационального народа мы обязательно достигнем поставленных перед собой высоких и благородных целей».

Эти слова стали свидетельством того, что активное участие и сплоченность общества будут иметь решающее значение и на следующем этапе реформ.

Поступили поздравления от мировых лидеров

24 июля на официальном сайте Президента были опубликованы сообщения о телефонных разговорах и направленных поздравлениях от ряда глав зарубежных государств. Среди них — лидеры стран Центральной Азии и других стран-партнеров.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области. В 2026 году глава государства встретил свое 69-летие.

Главная идея благодарственного письма Президента очевидна: поступившие поздравления вышли за рамки личной даты и были расценены как уважение к народу Узбекистана и доверие к будущему страны.

Шавкат МирзиёевУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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