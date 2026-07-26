17 детей в одном «Дамас»: в Кызылтепе выявлен опасный случай

·45·Общество
17 детей в одном «Дамас»: в Кызылтепе выявлен опасный случай

В Кызылтепинском районе Навоийской области правоохранители остановили автомобиль «Дамас», перевозивший пассажиров сверх нормы. При проверке салона машины выяснилось, что помимо водителя в ней находились 17 воспитанников детского сада и один сотрудник.

Дети были посажены даже на переднее сиденье

Инцидент произошел 21 июля на территории схода граждан махалли «Вангози» Кызылтепинского района.

Несевшие службу на данной территории инспекторы по профилактике правонарушений обратили внимание на автомобиль «Дамас», на переднем сиденье которого сидели трое детей, и остановили его.

Всего в машине вместе с водителем находилось 19 человек.

В ходе проверки было установлено, что в машине:

  • 17 воспитанников детского сада;

  • один сотрудник детского сада;

  • водитель.

Водитель не пожелал подчиниться требованиям

Сообщается, что вместо того, чтобы выполнить законные требования сотрудников правоохранительных органов, водитель стал громко спорить с ними.

Кроме того, он попытался уехать с места происшествия. Однако ситуация была взята инспекторами под контроль.

К водителю приняты административные меры

По данному факту в отношении водителя в установленном порядке применены административные меры.

В настоящее время дополнительная информация о том, кем была организована такая перевозка детей и проводилась ли проверка в отношении ответственных лиц детского сада, не сообщается.

Минутная беспечность может обернуться большой опасностью

Перевозка такого количества детей в малогабаритном автомобиле в случае дорожно-транспортного происшествия могла привести к тяжелым последствиям.

Этот случай в очередной раз показал необходимость строгого соблюдения требований безопасности при перевозке детей, выделения подходящего и безопасного места для каждого пассажира.

Как вы считаете, в таких случаях должен отвечать только водитель или также ответственные лица, отправившие детей в путь?

КызылтепаНавоиДамасВангази
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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