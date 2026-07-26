Реал Мадрид и Ювентус активизировались на трансферном рынке: в центре внимания Майкл Олисе и Эмилиано Мартинес

В европейском футболе трансферное окно входит в жаркую фазу. Мадридский Реал Мадрид, продолжая стратегию усиления состава молодыми и талантливыми игроками, озвучил свои планы по вингеру немецкой Баварии Майклу Олисе. В то же время крупные трансферы ожидаются и в итальянской Серии А. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Майкл Олисе выразил желание присоединиться к Реал Мадрид. Испанский гранд также готов подписать талантливого французского футболиста, однако этот трансфер вряд ли состоится текущим летом. Мадридцы открыто объяснили свою позицию руководству Баварии: они готовы приобрести Олисе в любой момент, когда немецкий клуб решит его продать.

Бавария не хочет отпускать Майкла Олисе

Однако мюнхенский клуб пока не намерен отпускать своего лидера. Спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд поставил точку в этом вопросе в беседе с журналистом Максимилианом Кохом. Он подчеркнул, что переход Олисе в Реал Мадрид в настоящее время не является предметом обсуждения. Немецкий клуб ждёт возвращения футболиста из отпуска, и планируется, что в следующем сезоне он станет одной из ключевых фигур команды.

Есть интересные новости и по вратарям. Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти подтвердил интерес к Эмилиано Мартинесу. Голкипер сборной Аргентины намерен покинуть Астон Виллу. Спаллетти в интервью изданию Gazzetta делло Sport отметил: "Он хочет уйти, а мы хотим бороться за трофеи. Несмотря на наличие двух вратарей в команде, мы хотим видеть его в своем составе".

Также продолжаются трансферные связи между Южной Америкой и Европой. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья перешел из португальского Шавиша в состав чилийского гиганта Коло-Коло на правах свободного агента. Ожидается, что голкипер, ярко проявивший себя на чемпионате мира 2026 года, в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новой командой.

Эти трансферные новости показывают, что ведущие клубы Европы при формировании состава на следующий сезон учитывают не только текущие потребности, но и долгосрочные перспективы. "Очередь" таких клубов, как Реал Мадрид, за футболистами уровня Майкла Олисе свидетельствует о том, что конкуренция на трансферном рынке будущего будет только усилеваться.