Рубен Аморим после дебюта в Милане: Футбощики еще не понимают новую систему

Новый главный тренер итальянского клуба Милан Рубен Аморим поделился своими мыслями после первой игры у руля команды. Бывший наставник Манчестер Юнайтед после товарищеского матча против шотландского Селтика в Глазго открыто признал, что игрокам пока тяжело полностью усвоить его тактические требования, особенно систему высокого прессинга. Этот поединок стал первым серьезным испытанием для португальского специалиста, показавшим, что новый этап в стане «россонери» будет непростым. Об этом сообщает Goal.com сообщает

В матче, завершившемся вничью со счетом 2:2, Милан отошел от стиля предыдущего наставника и постарался перейти на агрессивную философию Аморима, основанную на контроле мяча. Однако, по информации иксбт.ком, на поле наблюдались сбои в командных действиях. Тренер подчеркнул, что пропущенные голы стали следствием ошибок именно в процессе реализации новых идей, но положительно оценил стремление команды изменить свою идентичность.

Прессинг и тактические трудности

Система обороны Аморима требует от футболистов больших затрат как физических, так и психологических сил. В игре с Селтиком представители Милана часто оказывались между двух огней: с одной стороны, они пытались организовать высокий прессинг, а с другой — оставляли свободные зоны за своими спинами. Шотландские чемпионы успешно воспользовались этими пространствами и сумели создать опасные моменты.

«Большую часть матча менталитет прессинга командой еще полностью не усвоен, но основная идея есть, и я это почувствовал», — сказал Рубен Аморим после игры. По его словам, футболисты стремились бороться за мяч в каждой точке поля, однако пока эти действия выглядят хаотично. Тренер выразил уверенность, что со временем улучшится физическая форма и повысится уровень понимания игровых ситуаций.

Также португальский специалист подчеркивает важность управления игрой через контроль мяча. На данном этапе команда тратит слишком много времени на то, чтобы добраться до штрафной площади соперника. Аморим не скрывал, что этот процесс только начался и предстоит еще много работы для достижения идеального уровня.

Франческо Камарда — новая надежда команды

На фоне тактических трудностей самым радостным моментом для болельщиков Милана стал 18-летний нападающий Франческо Камарда. Молодой талант оформил дубль всего за семь минут и спас свою команду от поражения. В последние месяцы участились слухи о его аренде в другой клуб, однако Аморим поставил точку в этом вопросе.

Тренер твердо подчеркнул, что Франческо Камарда останется в составе основной команды в следующем сезоне. «Камарда останется с нами независимо ни от чего. Я очень доверяю ему и нашим молодым футболистам. Я доволен той игрой, которую они показывают, и считаю, что у них светлое будущее в этом клубе», — добавил наставник.

Подводя итог, можно сказать, что Милан под руководством Рубена Аморима в настоящее время переживает переходный период. Хотя в дебютном матче бросались в глаза недостатки, вспышки таких молодых звезд, как Франческо Камарда, и четкие планы тренера вселяют надежду в сердца болельщиков клуба. То, насколько качественно команда сможет выстроить свою систему прессинга до начала итальянской Серии А, определит судьбу сезона.