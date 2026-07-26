В США строится завод инновационных самолетов, не нуждающихся в аэропортах

·59·Технологии
В США строится завод инновационных самолетов, не нуждающихся в аэропортах

Американская компания Electra объявила о строительстве своего первого завода по производству гибридно-электрических самолетов ЭЛ9 Ultra Шорт, способных произвести революцию в мире региональной авиации. Ожидается, что этот комплекс, который возведут в городе Спрингфилд, штат Огайо, положит начало эре воздушного транспорта, не зависящего от традиционных взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

В рамках проекта будет построен огромный производственный комплекс площадью около 39 гектаров. По данным иксбт.ком, общий объем инвестиций в проект составляет 850 миллионов долларов. Строительство завода запланировано на 2027 год, и после выхода на полную мощность он создаст около 2 тысяч новых рабочих мест. На первом этапе планируется выпускать 400 самолетов ЭЛ9 Ultra Шорт в год, а в дальнейшем — до 800 единиц.

Технологическое превосходство и система Бловн Лифт

Главная особенность модели ЭЛ9 Ultra Шорт заключается в ее технологии взлета. Применяемая в самолете технология Бловн Лифт направляет воздушный поток от пропеллеров непосредственно на крылья, что резко увеличивает подъемную силу. В результате воздушному судну для взлета и посадки требуется площадка длиной всего 45–46 метров.

Для сравнения, современным региональным самолетам требуются специальные бетонные полосы длиной в несколько сотен метров. ЭЛ9 же может приземляться не только в аэропортах, но и на небольших площадках возле городов, парковках и даже баржах. Эта особенность может сделать его весьма перспективным транспортным средством и для стран с гористой или труднодоступной местностью, таких как Узбекистан.

Директ Авиатион: Новая концепция авиации

Компания Electra продвигает концепцию Директ Авиатион («прямая авиация»). Согласно ей, пассажирам больше не придется тратить время на поездки в крупные аэропорты. Самолеты, рассчитанные на девять пассажиров, будут совершать полеты с небольших площадок, расположенных вблизи населенных пунктов, промышленных предприятий или мест отдыха.

Возможности этих воздушных судов, оснащенных гибридно-электрической силовой установкой, включают в себя следующее:

  • Максимальная дальность полета: 610 километров;
  • Пассажировместимость: до 9 человек;
  • Система управления: электронная система Флй-бй-вире;
  • Экологический аспект: расход топлива и уровень шума значительно ниже по сравнению с традиционными самолетами.
В настоящее время компания Electra подала заявку на сертификацию в Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА). Полеты первых серийных экземпляров запланированы на конец 2027 или начало 2028 года. По мнению специалистов, такие самолеты станут оптимальным решением для грузовой логистики, санитарной авиации и гуманитарных миссий.

АвиацияElectraТехнологииСШАИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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