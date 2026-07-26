В США строится завод инновационных самолетов, не нуждающихся в аэропортах
Американская компания Electra объявила о строительстве своего первого завода по производству гибридно-электрических самолетов ЭЛ9 Ultra Шорт, способных произвести революцию в мире региональной авиации. Ожидается, что этот комплекс, который возведут в городе Спрингфилд, штат Огайо, положит начало эре воздушного транспорта, не зависящего от традиционных взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .
В рамках проекта будет построен огромный производственный комплекс площадью около 39 гектаров. По данным иксбт.ком, общий объем инвестиций в проект составляет 850 миллионов долларов. Строительство завода запланировано на 2027 год, и после выхода на полную мощность он создаст около 2 тысяч новых рабочих мест. На первом этапе планируется выпускать 400 самолетов ЭЛ9 Ultra Шорт в год, а в дальнейшем — до 800 единиц.
Технологическое превосходство и система Бловн ЛифтГлавная особенность модели ЭЛ9 Ultra Шорт заключается в ее технологии взлета. Применяемая в самолете технология Бловн Лифт направляет воздушный поток от пропеллеров непосредственно на крылья, что резко увеличивает подъемную силу. В результате воздушному судну для взлета и посадки требуется площадка длиной всего 45–46 метров.
Для сравнения, современным региональным самолетам требуются специальные бетонные полосы длиной в несколько сотен метров. ЭЛ9 же может приземляться не только в аэропортах, но и на небольших площадках возле городов, парковках и даже баржах. Эта особенность может сделать его весьма перспективным транспортным средством и для стран с гористой или труднодоступной местностью, таких как Узбекистан.
Директ Авиатион: Новая концепция авиацииКомпания Electra продвигает концепцию Директ Авиатион («прямая авиация»). Согласно ей, пассажирам больше не придется тратить время на поездки в крупные аэропорты. Самолеты, рассчитанные на девять пассажиров, будут совершать полеты с небольших площадок, расположенных вблизи населенных пунктов, промышленных предприятий или мест отдыха.
Возможности этих воздушных судов, оснащенных гибридно-электрической силовой установкой, включают в себя следующее:
- Максимальная дальность полета: 610 километров;
- Пассажировместимость: до 9 человек;
- Система управления: электронная система Флй-бй-вире;
- Экологический аспект: расход топлива и уровень шума значительно ниже по сравнению с традиционными самолетами.
…