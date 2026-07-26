Стало известно, когда новичок Ливерпуля Жереми Жакет дебютирует за команду

·81·Спорт
Стало известно, когда новичок Ливерпуля Жереми Жакет дебютирует за команду

Английский клуб Ливерпуль в рамках проходящего по США предсезонного турне принял окончательное решение относительно выхода на поле своего нового защитника Жереми Жакета. Дебют французского футболиста, приобретенного за 60 миллионов фунтов стерлингов, с нетерпением ждали болельщики. Однако тренерский штаб команды решил не подвергать риску здоровье дорогостоящего новичка. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

После матча в Нэшвилле против Сандерленда, завершившегося победой со счетом 4:2, тренер Андони Ираола подробно рассказал о состоянии нового защитника. Как сообщает издание Goal.com, Жакет долгое время оставался вне игры из-за серьезной травмы плеча и в настоящее время проходит заключительный этап процесса восстановления.

Время дебюта и меры предосторожности

Андони Ираола подчеркнул, что не стоит торопить события с Жереми Жакетом. По его словам, игроку требуется время на восстановление физической формы после многомесячного перерыва. Тренер планирует выпустить французского защитника на поле в заключительном матче турне по США, что позволит ему получить игровую практику перед стартом Премьер-лиги.

«В ситуации с Жереми мы решили не рисковать. Он из-за травмы плеча не играл месяцами. Поэтому мы дадим ему время на адаптацию. Скорее всего, он примет участие в последней игре турне», — пояснил тренер в интервью официальному сайту клуба.

Травма Джо Гомеса и проблемы в составе

Хотя Ливерпуль одержал победу над Сандерлендом, матч не обошелся для команды без потерь. Опытный и универсальный защитник команды Джо Гомес по ходу игры получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Эта ситуация может негативно повлиять на баланс в линии обороны команды перед началом нового сезона.

Ираола назвал эту травму худшей новостью дня. Тренер отметил, что в то время как тренировочный процесс идет хорошо, выбытие одного из основных защитников немного изменило планы. Пока нет точной информации о том, насколько серьезной является травма Гомеса и каковы сроки его восстановления.

В матче с Сандерлендом себя проявили представители атакующей линии команды. Голы Кирана Моррисона, Доминика Собослаи, Федерико Кьезы и Льюиса Кумаса принесли команде победу. Тем не менее тренер отметил, что в условиях высокой влажности и жаркой погоды в действиях игроков ощущалась усталость и над командной игрой еще предстоит много работать.

ЛиверпульЖереми ЖакетДжо ГомесТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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