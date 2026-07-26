Новая эра на Тайване: установка электронно-лучевого литографа для производства микросхем

На Тайване, являющемся глобальным центром полупроводниковой промышленности, происходит важный поворот в технологии производства микросхем. Американская компания Мултибеам получила первый заказ с Тайваня на свою многолучевую электронно-лучевую литографическую (МБКс) платформу. Ожидается, что это инновационное оборудование кардинально отличается от традиционных методов и откроет новые возможности в сфере нанотехнологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках проекта система МБКс будет поставлена в Колледж исследований полупроводников при престижном Национальном университете Цинхуа (НТУ) на Тайване. Согласно информации иксбт.ком, установка оборудования запланирована на 2027 год. Этот шаг послужит не только академическим исследованиям, но и созданию микросистем нового поколения в сотрудничестве с крупными чипмейкерами острова.

Отказ от традиционных шаблонов

Главное преимущество технологии МБКс заключается в том, что она позволяет полностью отказаться от традиционных фотошаблонов (масок) при создании рисунка микросхемы. Обычно для создания прототипа нового чипа требуется изготовление дорогостоящих и сложных форм, что делает процесс затратным как в финансовом, так и во временном плане.

Устройство же от Мултибеам проецирует изображение непосредственно на кремниевую пластину с помощью нескольких электронных лучей одновременно. Такой подход позволяет выпускать новые прототипы сразу после завершения дизайна. В результате сокращаются сроки разработки новой продукции и значительно снижается себестоимость.

Фундамент для технологий будущего

Создание современных корпусов микросхем;

Фотонные компоненты и квантовые устройства;

Специализированные ускорители для искусственного интеллекта (AI);

Исследования микроэлектроники нового поколения.

Разработчики отмечают, что данная технология сочетает в себе высокую точность и производительность. Ожидается, что она произведет революционные изменения в следующих сферах:

Для компании Мултибеам этот контракт имеет стратегическое значение. Поскольку Тайвань является регионом с самым передовым производством полупроводников на мировом рынке, первый успешный проект здесь открывает для компании широкую дорогу на глобальный рынок. Это закладывает основу для прямого сотрудничества с заводами, поставляющими комплектующие для NVIDIA, Apple и других технологических гигантов.

Подобные новости важны и для таких стран, находящихся на пути технологического развития, как Узбекистан. Ведь удешевление и ускорение процесса производства чипов в мире напрямую влияет на цены и функциональность гаджетов, бытовой техники и автомобилей.