Трансферная битва на 120 млн евро: «Реал» включился в гонку за звездой «Лейпцига»

·52·Спорт
Трансферная битва на 120 млн евро: «Реал» включился в гонку за звездой «Лейпцига»

Развитие событий вокруг одной из самых громких сделок летнего трансферного окна принимает крутой поворот. «Реал Мадрид» ускорил трансфер 19-летнего ивуарийского флангового нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. Испанский гранд уже выступил с серьезным предложением, однако немецкий клуб не намерен легко расставаться со своим игроком.

Zamin.уз подробно анализирует трансферную битву вокруг самой востребованной молодой звезды мирового футбола, предложения клубов и сильные стороны мадридцев.

1. Первое предложение в €100 млн и требование «Лейпцига»

По данным изданий Bild и Sky Германй, «Реал Мадрид» уже сделал предложение по вундеркинду на сумму около 100 миллионов евро (76,9 млн фунтов стерлингов + 8,5 млн фунтов стерлингов бонусов). Однако клуб Бундеслиги эту сумму отклонил.

  • Оценка «Лейпцига»: Немецкий клуб оценивает игрока сборной Кот-д'Ивуара в 130 миллионов евро.

  • Возможный компромисс: Инсайдеры отмечают, что в итоге стороны могут прийти к соглашению примерно в районе 120 миллионов евро.

2. «Ливерпуль» и ПСЖ тоже в борьбе: скрытый козырь «Реала»

В борьбе за Диоманде участвует не только «Мадрид», но и другие европейские гранды.

  • «Ливерпуль»: Ранее делал предложение в 100 миллионов евро, на которое получил отказ. Клуб АПЛ по-прежнему проявляет интерес, но повышать свое предложение не намерен.

  • ПСЖ: Чемпион Франции следит за футболистом уже несколько месяцев. Сообщается, что Диоманде достиг предварительного соглашения с ПСЖ о долгосрочном контракте, однако парижане так и не сделали официального предложения, способного убедить «Лейпциг» продать игрока.

Главное преимущество «Реала» — агентство Рок Натион:

Как сообщает The Athletic, вмешательство «Реала» в процесс коренным образом изменило картину. Агентами Диоманде является агентство Рок Натион Спортс, представляющее интересы Винисиуса Жуниора. В настоящее время они ведут переговоры с мадридцами о продлении контракта Винисиуса, что значительно упрощает контакты.

Трансферный пейзаж вокруг Яна Диоманде

Клуб

Предложенная сумма

Текущий статус и позиция

«РБ Лейпциг»

Цена продажи: €120–130 млн

Пытается продлить контракт до 2030 года

«Реал Мадрид»

€100 млн (£76.9 млн + бонусы)

Отклонено, ведет активные переговоры

«Ливерпуль»

~€100 млн

Отклонено, повышать предложение не хочет

ПСЖ

Официального предложения не поступало

Имеет личную договоренность с футболистом

3. За 18 месяцев — от «Леганеса» до мировой сенсации

Прогресс в карьере Диоманде шел поразительно быстро. Всего 18 месяцев назад футболист выступал в «ДМЭ Спортс Академй» во Флориде, после чего перешел в «Леганес» и дебютировал в Ла Лиге.

  • Сезон в «Лейпциге»: Забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 33 матчах Бундеслиги, внеся огромный вклад в то, что его команда заняла 3-е место и вышла в Лигу чемпионов.

  • Показатели на ЧМ: Принял участие во всех 4 матчах сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира, сыграв важную роль в выходе своей национальной команды в 1/16 финала.

  • Рекордная продажа: Если этот трансфер состоится, он станет самой дорогой продажей в истории «Лейпцига», побив рекорды Йошко Гвардиола и Бенджамина Шешко.

  • Бонус для «Леганеса»: Испанский «Леганес» сохранил за собой 10% от последующей продажи и заработает как минимум €10 млн при сделке свыше 100 млн евро.

4. Тактический плюс и будущее Браима Диаса

«Реал Мадрид» рассматривает Диоманде в качестве приоритетной цели для усиления правого фланга атаки. Его взрывная скорость, способность одинаково хорошо играть обеими ногами, дриблинг и навыки агрессивного контрпрессинга идеально вписываются в систему тренерского штаба Мадрида.

Важно отметить, что приход Диоманде не означает уход Браима Диаса. И Жозе Моуринью, и руководство «Реала» высоко оценивают Браима, а сам марокканский футболист хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу».

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Ожидается, что трансферная сага вокруг Яна Диоманде станет самым крупным и громким событием нынешнего лета.

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Как вы считаете, должен ли «Реал Мадрид» платить 120 миллионов евро за 19-летнего вингера? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Реал МадридРБ ЛейпцигЯн ДиомандеЛиверпульПСЖ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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