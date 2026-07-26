Манчестер Сити включился в борьбу за Яна Диоманде: конкуренция с Реалом и ПСЖ

·51·Спорт
Манчестер Сити включился в борьбу за Яна Диоманде: конкуренция с Реалом и ПСЖ

На европейском футбольном трансферном рынке стартовала очередная громкая интрига. Чемпион Англии Манчестер Сити официально присоединился к борьбе за звезду немецкого РБ Лейпциг Яна Диоманде. Как сообщает Sky Sports, «горожане» устно дали понять, что готовы подготовить трансферный пакет на сумму около 100 миллионов евро за 19-летнего ивуарийского таланта. Об этом сообщает Goal.com сообщает

Эта трансферная гонка принимает крайне сложный характер, поскольку Манчестер Сити, возможно, несколько опоздал в этом вопросе. Согласно информации, молодой нападающий уже достиг соглашения об условиях личного контракта с двумя европейскими гигантами — Реалом и ПСЖ. Это редкое для трансферного рынка явление, когда футболист договаривается сразу с двумя клубами одновременно, еще больше запутывает ситуацию.

Преимущество Реала и ПСЖ

В настоящее время Реал Мадрид является основным претендентом на Диоманде. «Королевский клуб» достиг устной договоренности с игроком по контракту, рассчитанному до 2031 года. Мадридцы направили в РБ Лейпциг предложение в размере 90 миллионов евро наличными и 10 миллионов евро в качестве бонусов, однако немецкий клуб отклонил эту сумму.

ПСЖ также не сидит сложа руки. Хотя парижане имеют договоренность с футболистом, они еще не выступили с официальным предложением. Тем не менее, они внимательно следят за ситуацией и в субботу установили новые контакты. Манчестер Сити же пока лишь демонстрирует свои финансовые возможности, однако личное желание игрока пока склоняется в сторону Испании или Франции.

Позиция РБ Лейпциг и трансферная стоимость

Руководство РБ Лейпциг не намерено легко отпускать свой самый ценный актив. Контракт Диоманде с клубом действует до 2030 года, что дает немцам преимущество на переговорах. Спортивный директор клуба Марсельььььььь Шефер в интервью изданию Bild твердо подчеркнул, что Ян Диоманде останется в команде и в следующем сезоне.

Как пишет издание Goal.com, если трансфер состоится, РБ Лейпциг потребует сумму, значительно превышающая 100 миллионов евро. Клубная иерархия решила не продавать футболиста дешевле этой суммы. Напомним, что Диоманде перешел всего год назад из испанского Леганеса и за короткое время стал одной из ярчайших звезд Бундеслиги.

Пока Манчестер Сити еще не направил официальное письменное предложение, но скаутский отдел и руководство клуба ищут пути достойного ответа на агрессивные действия Реала и ПСЖ. Ливерпуль также ранее делал запрос по этому футболисту, но получил отказ. Ожидается, что самым громким трансфером летнего окна станет именно переход Яна Диоманде.

Манчестер СитиРеал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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