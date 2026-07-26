Харри Кейн обошел Ямаля в гонке за «Золотой мяч»: кто еще в списке?

Сборная Испании выиграла чемпионат мира, а лучшим игроком турнира стал Родри. Несмотря на это, в первых расчетах после ЧМ-2026 главным фаворитом на «Золотой мяч» называется Харри Кейн.

Согласно данным букмекерских коэффициентов, приведенным Скуавка, вероятность победы английского нападающего оценивается в 40 процентов. Однако у его ближайших преследователей столь же серьезные результаты, так что судьба награды еще далеко не решена.

Сезон, выведший Кейна на первое место

Харри Кейн провел сезон 2025/26 на одном из сильнейших отрезков в своей карьере. В составе «Баварии» он забил 61 гол и отдал 7 результативных передач в 51 матче.

Мюнхенцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. А Кейн вместе со сборной Англии завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2026, забив шесть голов в семи встречах.

Главное преимущество Кейна — это объединение в одном сезоне колоссальной личной статистики и стабильных результатов как на клубном уровне, так и в сборной.

Если он завоюет эту награду, то станет первым англичанином, получившим «Золотой мяч» со времен победы Майкла Оуэна в 2001 году.

Хватит ли Ямалю чемпионского титула?

Шансы Ламина Ямаля оцениваются в 33 процента. Звезда «Барселоны» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании, а по итогам сезона завоевала с национальной сборной и титул чемпиона мира.

В финале Испания обыграла Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0 и стала чемпионом мира во второй раз в своей истории.

Однако личные показатели Ямаля на ЧМ были не столь высокими, как у Кейна. Именно здесь и кроется главная интрига: отдадут ли голосующие предпочтение командным трофеям или индивидуальной статистике по ходу всего сезона?

Родри снова может получить «Золотой мяч»

Занимающий третье место с показателем в 22 процента Родри также является одним из самых серьезных претендентов в этой гонке.

Капитан сборной Испании привел свою команду к победе на чемпионате мира и был удостоен «Золотого мяча» как лучший игрок турнира. Это может стать веским основанием для того, чтобы его во второй раз после 2024 года признали лучшим футболистом мира.

Однако клубный сезон Родри прошел неровно из-за травм. Именно этот фактор может сыграть против него в соперничестве с Кейном и Ямалем.

Главная пятерка претендентов на «Золотой мяч»

Место Футболист Клуб и сборная Вероятность 1 Харри Кейн «Бавария», Англия 40% 2 Ламин Ямаль «Барселона», Испания 33% 3 Родри «Манчестер Сити», Испания 22% 4 Килиан Мбаппе «Реал», Франция 17% 5 Лионель Месси «Интер Майами», Аргентина 9%

Эти проценты являются условными вероятностями, рассчитанными на основе букмекерских коэффициентов. При суммировании они могут превышать 100 процентов — это связано с букмекерской маржей и различными коэффициентами на рынке. Поэтому данный рейтинг не является официальным результатом голосования.

Победителя выбирают не букмекеры, а журналисты

Обладатель «Золотого мяча» определяется голосами 100 международных журналистов. При оценке учитываются индивидуальная игра футболиста, его командные достижения, уровень мастерства на поле и соблюдение принципов честной игры.

Церемония награждения 2026 года пройдет 26 октября в Лондоне. Впервые в истории трофея победитель будет объявлен не в Париже, а в столице Англии.

Пока что впереди Кейн. Но чемпионство Ямаля, статус Родри как лучшего игрока мундиаля и высокие результаты Мбаппе могут кардинально изменить ситуацию при голосовании.

А как считаете вы, заслуживает ли «Золотого мяча» 61 гол Кейна, или победителем должен стать кто-то из чемпионов мира — Ямаль или Родри?