Honor представляет первый в мире «смартфон-робот»: Возможности нового устройства

·173·Технологии
Honor представляет первый в мире «смартфон-робот»: Возможности нового устройства

В мире технологий делается очередной революционный шаг. Компания Honor готовится показать общественности свою новую разработку — первый в мире «смартфон-робот» под названием Honor Робот Фоне. Перед официальной презентацией, намеченной на август, в сети появились «живые» фото и видео, на которых запечатлены упаковка, дизайн и, самое главное, уникальная система камер устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главное отличие и уникальность этого смартфона скрываются в огромном прямоугольном блоке камер на задней панели. По информации иксбт.ком, основной модуль камеры оснащен встроенным в корпус четырехсеосным роботизированным подвесом (гимбал). Этот механизм состоит не просто из статических, а из активно движущихся частей, что, как ожидается, полностью изменит опыт использования смартфонов.

Возможности роботизированной камеры

Механизм камеры работает очень быстро: всего за 0,8 секунды он выдвигается из корпуса и приходит в рабочее положение. При этом на экране устройства появляется специальная анимация. Роботизированная система обеспечивает вращение камеры на 360 градусов, что позволяет пользователю полностью охватывать окружающее пространство. Также система обладает функциями автоматического построения композиции кадра и отслеживания объектов.

Для обеспечения стабильности изображения инженеры Honor использовали сложное технологическое решение. В нем гармонично работают трехосная оптическая стабилизация, четырехосный роботизированный подвес, отдельный процессор управления и алгоритмы искусственного интеллекта. Как заявляет производитель, эта система обеспечивает стабилизацию уровня КИПА 5.5, что близко к показателям профессиональных камер.

Для любителей активного образа жизни

Столь высокий уровень стабилизации делает Honor Робот Фоне идеальным инструментом для съемки в экстремальных условиях. Смартфон позволяет запечатлевать плавные видеоролики без тряски даже во время бега, езды на велосипеде или других активных движений. Это, несомненно, открывает новые горизонты для блогеров и любителей спорта.

Пока неизвестно, насколько прочно эта технология займет свое место на рынке. Одни эксперты называют это началом новой эры в смартфонстроении, другие оценивают это как очередной эксперимент, который быстро забудется. Тем не менее, стремление компании Honor к инновациям наверняка будет встречено с интересом, поскольку устройства бренда пользуются большой популярностью.

Полные технические характеристики нового Honor Робот Фоне и его цена будут объявлены на официальном мероприятии в августе. А пока пользователи обсуждают, насколько прочным и полезным будет этот «умный робот» в повседневной жизни.

HonorСмартфонТехнологииИнновацииРобот
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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