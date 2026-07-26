Победа без Месси: Каземиро дебютировал, Суарес решил исход матча (видео)

·86·Спорт
Победа без Месси: Каземиро дебютировал, Суарес решил исход матча (видео)

«Интер Майами» завоевал важные три очки в очередном матче без Лионелья Месси. Судьбу тяжелого поединка на поле «Монреаля» на 81-й минуте решил Луис Суарес, а новая звезда команды Каземиро провел свой первый матч.

В первом тайме от гола спасла штанга

Матч в рамках регулярного чемпионата MLS прошел на стадионе «Сапуто» в Монреале. Гости владели инициативой большую часть игры, но долгое время не могли открыть счет.

На 13-й минуте вратарь «Интер Майами» Рокко Риос Ново отразил опасный удар. А в конце первого тайма мощный удар Теласко Сеговии из-за пределов штрафной пришелся в перекладину.

«Интер Майами» за ходу матча нанес 18 ударов и владел мячом 56 процентов времени.

Суарес снова сыграл решающую роль

Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. После назначения пенальти в ворота «Монреаля» Луис Суарес уверенно реализовал возможность и принес своей команде минимальную победу.

Этот гол стал для уругвайского нападающего девятым в текущем сезоне MLS. Примечательно, что в последних трех матчах чемпионата Суарес забил шесть мячей. Его результативная игра принесла «Интер Майами» шестую победу подряд.

Первая игра Каземиро в Америке

Каземиро, известный по выступлениям за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», дебютировал в составе «Интер Майами». Бразильский полузащитник начал встречу в стартовом составе и действовал в центре поля вместе с Янником Брайтом и Теласко Сеговией.

Каземиро официально присоединился к команде 22 июля в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан до конца сезона MLS 2027 года с возможностью продления соглашения до июня 2029 года.

Бразильский футболист провел на поле весь дебютный матч, отдав 57 точных передач из 64 и совершив семь отборов.

Месси снова не появился в составе

Лионель Месси не был включен в заявку на матч против «Монреаля». Звездный аргентинец еще не вернулся к матчам за клуб после того, как дошел со своей сборной до финала ЧМ-2026. Из-за отдыха и восстановления он также пропустит Матч всех звезд MLS.

Несмотря на отсутствие Месси, Суарес взял на себя лидерство. А приход Каземиро может принести в центральную зону команды из Майами большой опыт и дополнительную стабильность.

«Интер Майами» остается на лидирующих позициях

После победы количество очков «Интер Майами» достигло 37. Команда одержала 11 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения в 17 матчах, занимая второе место в Восточной конференции.

«Монреаль» же с 15 очками остался на 13-й строчке Восточной конференции. В общем зачете MLS канадцы занимают одно из низших мест.

Результат матча

Регулярный чемпионат MLS

«Монреаль» — «Интер Майами» — 0:1

Гол: Суарес, 81 — с пенальти.

Состав «Интер Майами»: Риос Ново, Фрей, Мура, Микаэль, Регилон (Аллен, 59), Брайт (Руис, 90), Сеговия, Каземиро, Сильветти, Бертераме (Плембек, 80), Суарес.

Свой следующий матч «Интер Майами» проведет 1 августа на своем поле против «Коламбус Крю». Теперь главный интерес прикован к тому, как быстро Каземиро адаптируется к звездному составу и когда Месси вернется на поле.

Лионель МессиЛуис СуаресКаземироИнтер МайамиМонреаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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