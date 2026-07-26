Ювентус продолжает переговоры по трансферу Эмилиано Мартинеса

Туринский Ювентус намерен укрепить вратарскую линию до закрытия летнего трансферного окна. Главный тренер команды Лучано Спаллетти после товарищеского матча против бельгийского Стандарда высказался об изменениях в составе и вратарском вопросе. Главная цель — подписать чемпиона мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, руководство туринского клуба не отказалось от борьбы за голкипера Астон Виллы. Спаллетти подчеркнул необходимость усиления конкуренции в команде и открыто признал, что ведется поиск нового вратаря. По его словам, несмотря на наличие двух голкиперов в распоряжении, составу требуется свежая кровь и исполнитель с высоким опытом.

Трансферный рынок, осторожность и финансовое положение

Хотя Эмилиано Мартинес остается приоритетной целью для Ювентуса, клуб действует в финансовых вопросах осторожно. Спаллетти отметил, что возможности тратить крупные суммы на трансферном рынке ограничены. Астон Вилла требует за свою звезду около 10–15 миллионов евро, однако «Старая синьора» надеется снизить эту цену до 5–6 миллионов евро.

Действующий контракт Мартинеса рассчитан до 2029 года, а в Англии он зарабатывает 7 миллионов евро в год. Ювентус же хочет предложить аргентинскому вратарю трехлетний контракт и достичь соглашения за счет некоторого снижения суммы зарплаты. Сам футболист не скрывает, что готов к новым вызовам и хочет попробовать свои силы в итальянской Серии А.

Конкуренты и потенциальные уходы из команды

В шорт-листе Ювентуса помимо Мартинеса есть и другие кандидаты. Среди них упоминаются следующие вратари:

Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

Сион Судзуки (Парма)

Ваня Милинкович-Савич (Наполи)

Ноа Атуболу (Фрайбург)

Тем не менее, именно Эмилиано Мартинес котируется выше других кандидатов благодаря своему характеру и лидерским качествам в раздевалке. Ожидается, что его опыт придаст защитной линии команды дополнительную уверенность.

Приход нового вратаря будет означать уход одного из текущих голкиперов команды — Микеле Ди Грегорио или Маттиа Перина. К Ди Грегорио проявлял интерес турецкий Бешикташ, а Перин подумывает о смене клуба ради получения большей игровой практики. В данный момент спортивный директор Кристиан Джунтоли и руководство клуба работают над этой цепочкой трансферов.

До начала нового сезона чемпионата Италии остается меньше месяца, и Ювентус нацелен полностью укомплектовать состав до матча против Фрозиноне. Трансфер Эмилиано Мартинеса остается одним из самых важных и ожидаемых шагов в этом направлении.