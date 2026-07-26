Ювентус продолжает переговоры по трансферу Эмилиано Мартинеса

·46·Спорт
Ювентус продолжает переговоры по трансферу Эмилиано Мартинеса

Туринский Ювентус намерен укрепить вратарскую линию до закрытия летнего трансферного окна. Главный тренер команды Лучано Спаллетти после товарищеского матча против бельгийского Стандарда высказался об изменениях в составе и вратарском вопросе. Главная цель — подписать чемпиона мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, руководство туринского клуба не отказалось от борьбы за голкипера Астон Виллы. Спаллетти подчеркнул необходимость усиления конкуренции в команде и открыто признал, что ведется поиск нового вратаря. По его словам, несмотря на наличие двух голкиперов в распоряжении, составу требуется свежая кровь и исполнитель с высоким опытом.

Трансферный рынок, осторожность и финансовое положение

Хотя Эмилиано Мартинес остается приоритетной целью для Ювентуса, клуб действует в финансовых вопросах осторожно. Спаллетти отметил, что возможности тратить крупные суммы на трансферном рынке ограничены. Астон Вилла требует за свою звезду около 10–15 миллионов евро, однако «Старая синьора» надеется снизить эту цену до 5–6 миллионов евро.

Действующий контракт Мартинеса рассчитан до 2029 года, а в Англии он зарабатывает 7 миллионов евро в год. Ювентус же хочет предложить аргентинскому вратарю трехлетний контракт и достичь соглашения за счет некоторого снижения суммы зарплаты. Сам футболист не скрывает, что готов к новым вызовам и хочет попробовать свои силы в итальянской Серии А.

Конкуренты и потенциальные уходы из команды

В шорт-листе Ювентуса помимо Мартинеса есть и другие кандидаты. Среди них упоминаются следующие вратари:

  • Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
  • Сион Судзуки (Парма)
  • Ваня Милинкович-Савич (Наполи)
  • Ноа Атуболу (Фрайбург)
Тем не менее, именно Эмилиано Мартинес котируется выше других кандидатов благодаря своему характеру и лидерским качествам в раздевалке. Ожидается, что его опыт придаст защитной линии команды дополнительную уверенность.

Приход нового вратаря будет означать уход одного из текущих голкиперов команды — Микеле Ди Грегорио или Маттиа Перина. К Ди Грегорио проявлял интерес турецкий Бешикташ, а Перин подумывает о смене клуба ради получения большей игровой практики. В данный момент спортивный директор Кристиан Джунтоли и руководство клуба работают над этой цепочкой трансферов.

До начала нового сезона чемпионата Италии остается меньше месяца, и Ювентус нацелен полностью укомплектовать состав до матча против Фрозиноне. Трансфер Эмилиано Мартинеса остается одним из самых важных и ожидаемых шагов в этом направлении.

ЮвентусЭмилиано МартинесТрансферыФутболСерия А
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шанс для Ливерпуля и Арсенала: Брэдли Баркола не будет продлевать контракт с ПСЖШанс для Ливерпуля и Арсенала: Брэдли Баркола не будет продлевать контракт с ПСЖСегодня, 19:00Сэм Керр вернулась в США: Австралийская звезда обновила исторический рекорд в НВСЛСэм Керр вернулась в США: Австралийская звезда обновила исторический рекорд в НВСЛСегодня, 18:54Неожиданный дуэт для ЧМ-2038: мундиаль может пройти во Франции и ГерманииНеожиданный дуэт для ЧМ-2038: мундиаль может пройти во Франции и ГерманииСегодня, 18:53Челси установил астрономическую цену на Педру Нету: Манчестер Сити и Ливерпуль предупрежденыЧелси установил астрономическую цену на Педру Нету: Манчестер Сити и Ливерпуль предупрежденыСегодня, 18:37Арсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно ГимарайнсаАрсенал начинает решающие переговоры по трансферу Бруно ГимарайнсаСегодня, 18:15Боруссия Дортмунд опережает Милан в борьбе за таланта 2007 года рожденияБоруссия Дортмунд опережает Милан в борьбе за таланта 2007 года рожденияСегодня, 18:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость