Американский технологический гигант Apple пытается убедить администрацию Дональда Трампа разрешить использование произведенных в Китае чипов памяти для iPhone и других устройств. Ожидается, что эта инициация вызовет новые споры не только в цепочке технологических поставок, об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, генеральный директор Apple Тим Кук лично обсудил этот вопрос с президентом Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Латником и министром финансов Скоттом Бессентом. Компания хочет получить право устанавливать чипы, произведенные китайскими компаниями Чангксин Меморй (CXMT) и Янгтзе Меморй Течнологиес (ЙМТК), в устройства, предназначенные для рынков за пределами США.

Резкие возражения компании Микрон

Однако крупнейший американский производитель чипов памяти Микрон Течнологй решительно выступает против этого плана. Глава компании Санджей Мехротра предупредил правительство, что открытие пути для китайских поставщиков станет серьезным ударом по полупроводниковой промышленности США. По мнению представителей Микрон, зависимость от китайских технологий, даже для зарубежных рынков, противоречит национальной безопасности и экономическим интересам.

Руководство Микрон подчеркивает, что проблему дефицита чипов можно решить путем расширения собственного производства в США. С этой целью компания пообещала инвестировать 250 миллиардов долларов в заводы внутри страны. Этот шаг оценивается как стратегический шаг на пути обеспечения технологической независимости США.

Почему Apple выбирает китайские чипы?

У компании Apple другой подход к ситуации. По их мнению, сотрудничество с китайскими поставщиками послужит смягчению дефицита чипов памяти, наблюдаемого по всему миру. Кроме того, рост конкуренции приведет к снижению цен на комплектующие, что обеспечит большую доступность конечного продукта — смартфонов iPhone для покупателей.

Также Apple выразила недовольство тем, что Микрон использует свое монопольное положение на рынке для получения чрезмерно высокой прибыли. Купертиновский гигант хочет снизить риск зависимости от единственного производителя путем диверсификации цепочки поставок. Это особенно важно и для таких рынков, зависящих от импорта, как Узбекистан, поскольку цена комплектующих напрямую влияет на розничную стоимость гаджетов.

В настоящее время администрация Белого дома рассматривает этот конфликт интересов между двумя гигантами. Если Apple получит разрешение, это может стать неожиданным поворотом в жесткой санкционной политике США в отношении китайских технологий. В результате на мировом технологическом рынке не исключено удешевление цен или, наоборот, дальнейшее усиление геополитической напряженности.