AMD продлевает жизнь платформе АМ5: процессоры Zen 7 и перспективы АМ6

·42·Технологии
AMD продлевает жизнь платформе АМ5: процессоры Zen 7 и перспективы АМ6

Компания AMD, один из лидеров рынка полупроводников, планирует существенно продлить срок поддержки своей платформы АМ5. Согласно последним данным, этот сокет послужит основой не только для текущих поколений, но и для будущих процессоров на архитектуре Zen 7. Это означает долгосрочную стабильность и возможности апгрейда для пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком, обновленная дорожная карта AMD показывает, что чипы Zen 7 станут последним поколением, выпускаемым для платформы АМ5. Лишь после этого компания планирует переход на новый сокет АМ6. Напомним, что платформа АМ5 была впервые представлена в 2022 году вместе с процессорами Ryzen 7000 (Рафаел).

В настоящее время на этой платформе успешно работают серии Ryzen 8000Г и Ryzen 9000 (Граните Ридге). На следующем этапе ожидается выпуск процессоров на архитектуре Zen 6 под кодовым названием Олймпик Ридге. По мнению экспертов, если AMD будет придерживаться своего традиционного двухлетнего цикла обновлений, настольные процессоры Zen 7 выйдут на рынок в 2029 году.

Новые технологии и смена сокета

Представители AMD ранее обещали поддерживать платформу АМ5 по меньшей мере до 2029 года. Хотя процессоры Zen 7, как ожидается, будут производиться по передовым техпроцессам А16 или А14 от TSMC, они все равно будут совместимы с текущим сокетом. Это позволит владельцам существующих материнских плат повышать производительность за счет простой замены процессора, без полной смены системы.

Согласно стратегии компании, смена сокета происходит только при возникновении серьезной технологической необходимости. В качестве примеров можно привести следующие:

  • Переход на стандарт оперативной памяти ДДР6;
  • Внедрение нового поколения интерфейса ПКИ Экспресс;
  • Необходимость кардинального изменения системы питания.
В архитектуре Zen 7 планируется поддержка скоростных модулей памяти, таких как МРДИММ и ЛПДДР5Кс, а также внедрение инструкций АКЭ (AI Компуте Экстенсионс) для работы с искусственным интеллектом. Тем не менее, предполагается, что контроллер памяти останется в рамках стандарта ДДР5, что является основным фактором сохранения совместимости с АМ5.

Когда настанет эра АМ6 и ДДР6?

По прогнозам аналитиков, новая платформа АМ6 дебютирует одновременно с архитектурой Zen 8, то есть после 2029 года. Эта новая платформа будет включать поддержку стандарта памяти ДДР6 и другие передовые технологии, выходящие за рамки возможностей текущего сокета. Для пользователей AMD это гораздо более экономичный путь по сравнению с платформами Intel, так как компания-конкурент обычно предпочитает менять сокет каждые два поколения.

Подводя итог, можно сказать, что данное решение AMD весьма выгодно и для пользователей. В условиях высокой стоимости компьютерных комплектующих сохраняется возможность использовать одну материнскую плату на протяжении 7–8 лет и работать с современными играми и программами, усиливая только процессор. Это делает платформу АМ5 лучшим выбором для долгосрочных инвестиций.

AMDRyzenZen 7AM5Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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