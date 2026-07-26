Лионель Месси пропустит матч MLS Алл-Стар: Почему его не накажут?

Капитан сборной Аргентины и звезда Интер Майами Лионель Месси не примет участия в матче MLS Алл-Стар, который пройдет на этой неделе в Шарлотте. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» был включен в заявку на эту престижную выставочную игру против звезд Лиги МКс, но в итоге получил специальное разрешение. Как сообщает Goal.com, вместе с Месси эту встречу пропустит и его одноклубник Родриго Де Поль. Об этом сообщает Goal.com сообщает

Обычно правила Маджор Леагуе Соккер (MLS) предусматривают жесткие дисциплинарные меры в отношении футболистов, пропустивших звездный матч без уважительной причины. Однако особые обстоятельства, установленные на сезон 2026 года, спасают Месси от дисквалификации. Дело в том, что оба игрока приняли активное участие в длинном пути сборной Аргентины к финалу чемпионата мира 2026 года.

Здоровье футболистов и защита ФИФПро

Лионель Месси и Родриго Де Поль имеют право на отдых в соответствии со специальными правилами защиты, установленными международной ассоциацией футболистов ФИФПро. Перед началом сезона MLS и Ассоциация игроков достигли соглашения о сохранении физической формы игроков, дошедших до финала чемпионата мира. В официальном заявлении лиги говорится, что клубы имеют право определять сроки возвращения футболистов к тренировкам и соревнованиям, консультируясь с каждым игроком индивидуально.

Эта ситуация кардинально отличается от событий 2025 года. Тогда Лионель Месси и Жорди Альба отказались от участия в Матче всех звезд в Остине всего за несколько часов до его начала. Поскольку у них не было официальной травмы, по правилам лиги им автоматически была назначена одноматчевая дисквалификация на следующую официальную игру. Это решение подверглось резкой критике со стороны владельцев Интер Майами, в частности Хорхе Маса, который назвал правила «драконовскими».

Отсутствие Месси стало серьезным ударом по маркетинговым планам лиги. Аргентинский нападающий забил 8 голов на недавно завершившемся чемпионате мира и завоевал «Серебряную бутсу» и «Серебряный мяч». Его нынешняя отличная спортивная форма еще больше подогревала интерес болельщиков к этой игре.

Тем не менее, состав участников MLS Алл-Стар по-прежнему полон международных звезд. В заявке есть еще девять футболистов, выступавших на мундиале 2026 года. Однако никто из них не дошел до финала, поэтому они не могут воспользоваться правом на обязательный отдых, как Месси. Они обязаны выйти на поле на мастер-классах во вторник и в главном матче в среду вечером.