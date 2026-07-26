Жозе Моуринью препятствует трансферу Винисиуса Жуниора: планы Арсенала под угрозой

·61·Спорт
Жозе Моуринью препятствует трансферу Винисиуса Жуниора: планы Арсенала под угрозой

Лондонский Арсенал проявляет серьезный интерес к приобретению нападающего Реала Винисиуса Жуниора. Однако Жозе Моуринью, вернувшийся к руководству «сливочных», наложил жесткое вето на трансфер бразильской звезды. Это решение может сорвать одну из главных целей «канониров» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет издание Телеграф, португальский специалист сообщил руководству клуба, что Винисиус Жуниор не продается. Моуринью намерен сохранить костяк команды и считает бразильского футболиста неотъемлемой частью будущего клуба наряду с Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом. Несмотря на различные слухи на трансферном рынке, «Особенный» нацелен на обеспечение стабильности в Мадриде.

Амбиции Арсенала и ситуация на трансферном рынке

Микель Артета планировал существенно усилить состав после неудач в прошлом сезоне. Согласно информации Goal.com, после поражения в Лиге чемпионов тренер подчеркнул, что клуб должен действовать на трансферном рынке более умно и оперативно. Интерес к Винисиусу Жуниору свидетельствует о том, на сколь высокие вершины нацелен лондонский клуб.

Пока Арсенал не так активен на трансферном рынке, как ожидалось. Клуб приобрел Христоса Дзолиса за 34 миллиона фунтов стерлингов и подписал контракт с вратарем Илланом Мелье. Однако в борьбе за Моргана Роджерса уступили Челси. Трансфер звезды мирового уровня вроде Винисиуса мог бы стать для команды настоящим поворотным моментом.

Действующий контракт Винисиуса Жуниора с Реалом истекает в июне следующего года. В настоящее время переговоры о новом соглашении приостановлены. Главной причиной этого называются финансовые требования игрока. Сообщается, что бразильский форвард требует зарплату, близкую к окладу Килиана Мбаппе, что может повлиять на баланс внутренних зарплат в клубе.

Тем не менее, Жозе Моуринью настаивает на необходимости удержать игрока в команде вопреки финансовым разногласиям между футболистом и клубом. Хотя отношения между тренером и игроком несколько охладели из-за некоторых разногласий в прошлом сезоне, с профессиональной точки зрения Моуринью высоко оценивает его талант.

В заключение можно сказать, что Реал должен принять решение по контракту Винисиуса в ближайшие месяцы. Иначе существует риск, что футболист станет свободным агентом или его трансферная стоимость упадет. Арсеналу же придется рассматривать другие варианты усиления линии атаки, поскольку твердая позиция Моуринью делает этот трансфер практически невозможным.

Реал МадридАрсеналВинисиус ЖуниорЖозе МоуриньюТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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