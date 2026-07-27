Трансфер Эмилиано Мартинеса: Лучано Спаллетти сделал громкое заявление

·73·Спорт
Трансфер Эмилиано Мартинеса: Лучано Спаллетти сделал громкое заявление

Будущее вратаря Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса снова оказалось в центре трансферных слухов. Слова главного тренера туринского Ювентуса Лучано Спаллетти на пресс-конференции вызвали большой интерес в футбольном мире. Несмотря на то, что английский клуб твердо заявлял о нежелании продавать своего голкипера в летнее трансферное окно, итальянский гранд продолжает открыто демонстрировать свой интерес к нему. Об этом сообщает сообщает .

По информации издания Ла Gazzetta делло Sport, отвечая на вопросы журналистов после победы в воскресном товарищеском матче, Лучано Спаллетти намекнул, что аргентинский голкипер хочет сменить команду. Специалист открыто выразил свое мнение, напомнив, что Ювентус ищет нового вратаря для усиления конкуренции, однако на данный момент в распоряжении клуба имеются два футболиста.

Позиция руководства Ювентуса

Главный исполнительный директор Ювентуса Джованни Карвали также подтвердил, что ситуация находится под пристальным наблюдением. По его словам, Эмилиано Мартинес входит в сферу интересов туринцев. Тем не менее, клуб должен крайне осторожно оценивать возможности на трансферном рынке, поскольку запрашиваемые за некоторых игроков цены слишком высоки и далеки от реальности.

Напомним, что Эмилиано Мартинес перешел в Астон Виллу из Арсенала в 2020 году. За это время он провел 256 матчей за английский клуб и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 80 встречах. Также он триумфовал в Лиге Европы в сезоне 25-26 и был признан лучшим игроком Астон Виллы в 2024 году.

Жесткий ответ Астон Виллы

Несмотря на поступающие из Италии сообщения, Астон Вилла приняла твердое решение не отпускать своего лидера. Директор клуба по футбольным операциям Дамиан Видагани ранее резко опроверг все предположения о том, что голкипер может покинуть команду в ближайшее время.

Аргентинский голкипер провел 67 матчей за свою национальную сборную. В числе его весомых трофеев — победа на чемпионате мира 2022 года и два Кубка Америки. Контракт футболиста рассчитан до 2029 года, и главной причиной высокой оценки его трансферной стоимости являются именно его огромные достижения на международной арене.

Эмилиано МартинесЮвентусАстон ВиллаЛучано СпаллеттиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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