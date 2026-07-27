Океаны как объект: ученые хотят добавить дефицит кислорода к главным угрозам

·60·Технологии
Океаны как объект: ученые хотят добавить дефицит кислорода к главным угрозам

Стремительное сокращение уровня кислорода в океанах и других водных экосистемах Земли может привести к нарушению безопасных для человечества пределов. Ученые из Скриппсовского института океанографии при Калифорнийском университете в Сан-Диего (Скриппс Институтион оф Океанографй, УК Сан Диего) в своем исследовании предлагают включить деоксигенацию водной среды в число ключевых показателей оценки стабильности нашей планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

Для справки стоит отметить, что концепция планетных границ была впервые представлена научному миру в 2009 году и включает в себя девять важнейших процессов, обеспечивающих стабильность Земли. К ним относятся изменение климата, закисление океанов, потеря биоразнообразия, разрушение озонового слоя и другие глобальные экологические факторы.

Деоксигенация и ее причины

Как сообщают иксбт.ком и другие научные источники, уменьшение количества растворенного кислорода в океанах, реках, озерах и прибрежных водах тесно связано со всеми вышеупомянутыми девятью процессами. Основными причинами нехватки кислорода в водной среде называют глобальное потепление в результате человеческой деятельности, избыток питательных веществ из-за загрязнения, а также изменения процессов циркуляции воды на дне океана.

Падение уровня кислорода наносит серьезный ущерб важнейшим химическим и биологическим процессам, участвующим в регулировании климата. Эта ситуация ставит под угрозу жизнь всех подводных обитателей — от микроскопических организмов до крупных рыб и акул. Кроме того, изменения в пищевых цепях и сокращение возможностей поиска добычи негативно влияют и на морских млекопитающих.

Глобальная экологическая стабильность и новые меры

Авторы исследования подчеркивают, что деоксигенация не является изолированной проблемой, а напротив, выступает катализатором, усиливающим влияние других экологических факторов. Потеря кислорода напрямую влияет на климатические процессы, распространение видов и полноценное функционирование водных экосистем.

Данное метаисследование было подготовлено после климатической конференции ООН КОП25, и ученые ставят перед собой цель в будущем отслеживать состояние кислорода в водоемах на основе отдельных показателей и устанавливать глобально допустимые пределы. Ожидается, что этот подход станет важным шагом в оценке стабильности Земли и разработке эффективных мер по сохранению биоразнообразия.

ОкеаныЭкологияИзменение КлиматаНаучные ИсследованияОхрана Природы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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