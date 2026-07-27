Новый шаг для Физического AI: как мозговые волны обучают роботов

На одном из складов в Сан-Леандро, штат Калифорния, новая эра в сфере искусственного интеллекта тестируется с помощью игры в Дженга. Компания Энкорд, создающая базы данных для обучения моделей искусственного интеллекта, взялась за решение главной проблемы робототехники — дефицита данных реальных физических тренировок. Сотрудник компании Эндрю Сеха в гарнитуре со встроенной камерой и датчиками осторожно двигает деревянные блоки. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, эта гарнитура не только следит за окружающей обстановкой, но и измеряет мозговые волны оператора. Разработанная немецким неврологическим стартуп Зандер Лабс технология позволяет формировать более полезный набор данных для обучения моделей путем определения таких психических состояний, как ошибка, намерение и удивление. Энкорд и Зандер Лабс пока тестируют этот подход.

Нехватка данных для искусственного интеллекта

Специалисты по робототехнике отмечают, что сегодня главным ограничением является не архитектура моделей, а резкая нехватка данных реальных физических тренировок. Если чат-боты вроде ChatGPT обучались на текстах из интернета, то готовых источников для обучения нейросетей физическим движениям нет. Сбор данных для автомобилей сложен и дорог, а использование видео не может обеспечить точность реального мира.

Винит Велмуруган, руководитель отдела обучения роботов компании Энкорд, подчеркивает, что проблема нехватки текстов актуальна и в робототехнике. По его словам, создателям моделей потребуется база данных, в пять раз превышающая объем видеокорпуса YouTube. Именно поэтому не просто управление данными, а их самостоятельная генерация превратилась в отдельное бизнес-направление.

Возможности, определяемые через мозговые волны

Невролог Зандер Лабс Лукас Геркен поясняет, что объем мозговой активности, затрачиваемой при выполнении определенной задачи, показывает создателям моделей, на каком этапе следует задействовать модели наибольшей мощности. В ходе данного процесса тестирования операторы, дистанционно управляющие роботами, пополняют базу данных, выполняя сложные действия, такие как переливание жидкости из кофейника в чашку и укладка покерных фишек.

В настоящее время Энкорд собирает эгоцентричные видео с различных заводов по всему миру, а также экспериментирует с новыми методами, такими как мозговые волны, в своем центре в Сан-Леандро. Если эти тесты оправдают себя, в будущем процесс подготовки гуманоидных и складских роботов выйдет на качественно новый уровень.