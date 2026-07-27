Арбелоа хочет переманить нападающего «Реала» в «Фулхэм»

«Фулхэм» начал серьезные действия по приобретению нападающего мадридского «Реала» Гонсало Гарсии в летнее трансферное окно. Новый главный тренер лондонцев Альваро Арбелоа видит своего бывшего подопечного важной частью нового проекта.

Однако сделка еще не решена. Хотя «Реал» готов рассмотреть предложение, Жозе Моуринью намерен протестировать игрока на предсезонном сборе. Окончательное решение может зависеть от того, какую роль нападающий получит в Мадриде.

Арбелоа доверяет знакомому форварду

Альваро Арбелоа был назначен главным тренером «Фулхэма» 7 июля 2026 года. Испанский специалист подписал с лондонским клубом трехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Арбелоа очень хорошо знает возможности Гонсало Гарсии. Они работали вместе в академии «Реала», «Кастилье», а затем и в основной команде.

По информации испанской прессы, тренер попросил руководство «Фулхэма» изучить возможность приобретения именно этого нападающего. Лондонский клуб хочет заполучить футболиста не на условиях аренды, а на основе полноценного трансфера.

Для Арбелоа Гонсало — не просто молодой талант, а готовый игрок, который хорошо знает его требования и игровую систему.

«Фулхэм» готовит крупное предложение

Пока сумма возможного трансфера официально не объявлена. Как сообщает АС, «Фулхэм» работает над подготовкой финансового предложения, которое сможет склонить «Реал» к переговорам.

Мадридский клуб также не полностью исключает возможность продажи игрока. Однако «Реал» может потребовать включить в контракт один из следующих пунктов, чтобы сохранить контроль над воспитанником собственной академии:

право обратного выкупа футболиста;

процент от будущей продажи;

право повторить предложение другого клуба.

Эти условия пока официально не подтверждены. Но «Реал» при продаже талантливых воспитанников часто стремится сохранить возможность вернуть их в будущем.

Решение Моуринью станет решающим

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не хочет принимать поспешных решений относительно судьбы Гонсало. Португальский специалист наблюдает за нападающим в процессе предсезонной подготовки и оценивает, какую роль он сможет предоставить ему в команде.

В некоторых недавних сообщениях говорилось, что Гонсало оставил хорошее впечатление у тренера на первых тренировках и повысил свои шансы остаться в «Реале». Его характеристики классического центрального форварда отличаются от других нападающих в составе.

Тем не менее, для регулярного выхода на поле футболисту придется конкурировать с Киллианом Мбаппе и другими форвардами. «Фулхэм» же может предложить ему больше игровой практики в основном составе.

Поэтому окончательное решение зависит от трех факторов:

Сколько игрового времени пообещает ему Моуринью? Какую сумму предложит «Фулхэм»? Какой проект выберет сам Гонсало?

Провёл 39 матчей в прошлом сезоне

Гонсало Гарсия в сезоне 2025/26 принял участие в 39 матчах в составе первой команды «Реала» во всех турнирах.

Его официальная статистика:

Показатель Результат Матчи 39 В стартовом составе 9 Голы 8 Голевые передачи 2 Время на поле 1470 минут

Он принял участие в 30 матчах Ла Лиги, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. Учитывая, что футболист часто выходил на замену, эти показатели считаются достойным результатом.

Среди сильных сторон Гонсало — способность правильно выбирать позицию в штрафной площади, борьба за верховые мячи и давление на защитников соперника.

73 матча — это не результат за один сезон

В первоначальном сообщении отмечалось, что Гонсало забил 30 голов в 73 матчах за «Кастилью» в сезоне 2024/25. Эта информация была истолкована неверно.

73 матча и 30 голов — это общий показатель игрока за несколько сезонов в «Реал Мадрид Кастилья».

А непосредственно в сезоне 2024/25 он:

принял участие в 36 матчах лиги;

забил 25 голов;

отдал 4 голевые передачи;

стал лучшим бомбардиром турнира Примера Федеракион.

Этот результат сыграл решающую роль в переходе Гонсало в основную команду.

Почему «Фулхэм» нуждается именно в нападающем?

Лондонский клуб летом попрощался с некоторыми футболистами линии атаки и перед новым сезоном нуждается в усилении позиции центрального форварда.

Гонсало может подойти «Фулхэму» по нескольким аспектам:

он обладает достаточной физической силой для английского футбола;

опасно действует в штрафной площади;

активно участвует в прессинге;

заранее знает требования Арбелоы;

в свои 22 года имеет большой потенциал для дальнейшего развития.

Самое главное, Арбелоа хорошо знает его сильные и слабые стороны. Этот фактор может очень помочь футболисту в адаптации к новому чемпионату.

Какой путь выберет Гонсало?

У форварда есть желание остаться в «Реале». Но он также не хочет проводить еще один сезон преимущественно на скамейке запасных.

В «Фулхэме» у него может появиться возможность регулярно играть, стать лицом проекта Арбелоы и проявить себя в Премьер-лиге. В Мадриде же он останется в команде, борющейся за трофеи, однако минуты на поле не гарантированы.

Пока не объявлено, что «Фулхэм» направил официальное предложение или что клубы достигли соглашения. Переговоры продолжаются, и события на предсезонном сборе «Реала» могут изменить судьбу трансфера.

Выбор перед Гонсало непростой: бороться за место в клубе своего детства или отправиться в Англию вслед за тренером, который его хорошо знает.

Если «Фулхэм» действительно сделает отказное предложение (предложение от которого невозможно отказаться), еще один воспитанник академии «Реала» может отправиться в сторону Премьер-лиги.