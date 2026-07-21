Эльдор Шомуродов: «Я амбассадор 4 брендов» (видео)

Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов ответил на интересные вопросы о своей личной деятельности в программе «Nima gap?».

В ходе передачи футболисту задали вопрос: «Являетесь ли вы чьим-либо амбассадором?». Шомуродов сообщил, что в настоящее время сотрудничает с несколькими компаниями и брендами. «Я амбассадор в 3 или 4 местах. Это банк, автомобили 'Jetour', вода и шампунь 'Clear'», — сказал футболист.

Ответ Шомуродова привлек внимание болельщиков в социальных сетях. Многие отмечают, что капитан сборной является одним из тех спортсменов, которые успешно сотрудничают с крупными брендами не только на футбольном поле.