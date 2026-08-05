Виспр Флов представила для пользователей Мак помощника для встреч на базе ИИ

·31·Технологии
Виспр Флов представила для пользователей Мак помощника для встреч на базе ИИ

Известное приложение для диктовки Виспр Флов официально запустило новый сервис для ведения заметок на встречах на базе ИИ, предназначенный для компьютеров Мак. Как сообщает иксбт.ком, инструмент позволяет записывать разговоры через системный звук и преобразовывать их в текст без добавления отдельного бота на встречу. Об этом сообщает .

Новая функция близка по концепции к приложению Granola: пользователи получают не только транскрипцию, но и возможность в реальном времени отслеживать происходящее во время встречи и получать краткие сводки с помощью ИИ. Кроме того, система формирует задачи на основе обсуждённых вопросов и помогает искать информацию в истории прошлых встреч.

Политика конфиденциальности и новые возможности

В рамках реализации проекта компания внесла изменения в условия предоставления услуг и политику конфиденциальности. Согласно сообщениям, направленным пользователям, обновлённые условия регулируют обработку данных о встречах, информации об участниках, тегов выступающих и аудиозаписей.

ИИ не только структурирует тексты встреч, но и анализирует их, предоставляя важные выводы. Этот шаг значительно расширяет функциональность стартапа и помогает автоматизировать повседневные задачи пользователей.

Конкуренция на рынке и перспективы

С выходом этого продукта на рынок Виспр Флов превращается в одного из главных конкурентов ведущих сервисов для записи и анализа встреч, таких как Granola, Фирефлиес, Реад AI, Otter и Фатом. Один из основателей компании, Танай Котари, ранее в интервью рассказывал о планах создать помощника на базе ИИ.

К настоящему моменту стартапу удалось привлечь более 81 миллиона долларов, а его последняя оценка составляла 700 миллионов долларов. В мае Bloomberg сообщил, что компания обсуждает новый инвестиционный раунд, который может оценить её стоимость в 2 миллиарда долларов. Однако представители компании отказались от дополнительных комментариев по этому поводу.

Wispr FlowИскусственный интеллектMacТехнологииСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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