Huawei выпустила на рынок новые телевизоры РГБ МиниЛЭД

·56·Технологии
Huawei выпустила на рынок новые телевизоры РГБ МиниЛЭД

Как сообщает издание иксбт.ком, компания Huawei начала продажи телевизоров Huawei Висион Смарт Скрин 6 SE — своей новейшей разработки. Эти устройства признаны первыми продуктами в серии с технологией подсветки РГБ МиниЛЭД и задают новые стандарты на рынке домашних кинотеатров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новые телевизоры доступны покупателям в трех вариантах размера — 55, 65 и 75 дюймов. Компания выбрала конкурентную ценовую политику: стоимость младшей 55-дюймовой модели начинается от 520 долларов США. Средняя и старшая версии оценены соответственно в 695 и 860 долларов США.

Технологические преимущества и возможности РГБ МиниЛЭД

В традиционных телевизорах МиниЛЭД используются белые светодиоды, тогда как новые модели Huawei Висион Смарт Скрин 6 SE применяют совершенно иной подход. В панели используются отдельные красные, зеленые и синие источники света, что позволило существенно улучшить качество изображения.

По заявлению компании, это решение обеспечивает более точную и насыщенную цветопередачу. Кроме того, новая система линз значительно уменьшает неприятный эффект ореола, возникающий вокруг ярких объектов.

Искусственный интеллект и обработка изображения

  • Охват 105 процентов цветового пространства БТ.2020.
  • Возможность воспроизводить на 66 процентов больше цветов по сравнению с традиционными телевизорами МиниЛЭД.
  • Специальная система синхронно управляет яркостью и цветом каждого светодиода.
  • Алгоритмы искусственного интеллекта оптимизируют изображение в режиме реального времени.
Для совершенствования обработки изображения устройство оснащено специальной системой управления. Функции на основе искусственного интеллекта делают контент на экране максимально оптимальным для любых условий.

Дополнительные функции и удобство использования

Телевизоры поддерживают частоту обновления 300 Hz, что обеспечивает высокую плавность, особенно в динамичных сценах. Кроме того, продукт получил сертификацию ТУВ Рхеинланд, подтверждающую отсутствие мерцания экрана и сниженный уровень синего света.

К другим особенностям устройства относятся беспроводная передача изображения со смартфонов в формате 4К и широкие углы обзора до 178 градусов. Интеллектуальный поиск HarmonyOS AI помогает легко находить фильмы по сюжету, репликам в диалогах или персонажам.

Телевизор также интегрирован с системами умного дома и может выводить на экран изображение с дверного видеоглазка. Специальный режим «умной фотографии» превращает устройство в цифровую галерею, когда оно не используется.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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