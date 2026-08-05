Samsung признала проблему с красноватым оттенком на экране Galaxy S26 Ultra

Компания Samsung впервые выступила с официальным заявлением по поводу необычного дефекта дисплея, с которым столкнулись владельцы флагманских смартфонов Galaxy S26 Ultra. В последние недели пользователи массово жаловались на появление прямоугольной области с красноватым оттенком в центральной части экрана устройства. Этот случай вызвал активное обсуждение в технологическом мире и обеспокоил покупателей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, официальное заявление компании было опубликовано в приложении Samsung Мемберс для пользователей из Южной Кореи. Представители Samsung отдельно подчеркнули, что неисправность не связана с аппаратной частью смартфона и не повредила компоненты устройства.

Причина неисправности и её устранение

По объяснению производителя, проблема возникла из-за программного сбоя в процессе калибровки экрана. Для устранения этой технической ошибки Samsung запустила бесплатное обслуживание в своих официальных сервисных центрах.

Отмечается, что повторная калибровка будет выполнена независимо от того, истёк гарантийный срок смартфона или нет. Кроме того, сервис обещает выполнять работы в день обращения, чтобы сделать обслуживание удобнее для клиентов.

Удалённое обновление и дальнейшие планы

Однако вскоре пользователи могут быть освобождены от необходимости лично посещать сервисные центры. В настоящее время компания активно работает над специальным программным обновлением, которое позволит автоматически исправлять неправильную калибровку.

Ожидается, что точная дата выхода нового программного обеспечения будет объявлена позднее. После подготовки обновления пользователи смогут устранить проблему удалённо, не относя смартфон в сервисный центр.

В своём заявлении Samsung официально извинилась перед клиентами за возникшие неудобства. Представители компании заявили, что продолжат работать над предоставлением покупателям наилучшего опыта, и поблагодарили их за поддержку.