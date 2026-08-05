Интер предложил Бенжамена Павара клубу Аль-Иттихад

Миланский Интер решил расстаться с одним из своих лидеров, Бенжаменом Паваром, чтобы кардинально обновить состав в текущем летнем трансферном окне и оптимизировать финансовые ресурсы. По данным Фабрицио Романо, нерадзурри предложили французского футболиста саудовскому клубу Аль-Иттихад, и этот шаг стал для команды важной необходимостью как с экономической, так и со спортивной точки зрения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, чемпион мира 2018 года больше не входит в тактические планы главного тренера Кристиана Киву на будущее. Руководство Интера стремится разгрузить зарплатную ведомость и освободить место в составе для новых игроков. В частности, клуб достиг предварительной договорённости с защитником Тоттенхэма Криштианум Ромеро, что сделало уход Бенжамена Павара неизбежным.

Ставка на финансовые возможности саудовских клубов

По сообщениям итальянской прессы, миланцы хотят ускорить проведение этого трансфера и привлечь необходимые средства. Поэтому они активизировали переговоры, рассчитывая на финансовые возможности клубов Саудовской Аравии. Однако сам футболист не спешит принимать решение относительно своего будущего.

Как пишет Туттоспорт, Бенжамен Павар не видит для себя перспектив в новом техническом проекте клуба, однако отклонил ряд поступивших предложений. Несмотря на официальные предложения от португальской Бенфики и турецкого Галатасарая, французский защитник посчитал эти варианты неподходящими.

Аль-Иттихад в водовороте внутренних проблем и трансферного давления

В настоящее время клуб Аль-Иттихад также переживает сложную ситуацию на трансферном рынке. Команда намерена усилить линию обороны игроками мирового уровня, однако желание некоторых звёзд состава уйти спровоцировало внутренний кризис. По сообщениям СМИ, один из лидеров команды Мусса Диаби планирует покинуть клуб, что оказывает дополнительное давление на руководство.

Интер пытается воспользоваться этой ситуацией. Руководство клуба рассчитывает, что трансфер Павара позволит не только реализовать планы на трансферное окно, но и создать условия для регистрации новых футболистов. Несмотря на интерес со стороны ведущих европейских клубов, следующий пункт назначения французского игрока пока неизвестен.